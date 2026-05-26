Donald Trump habló tras esperado chequeo médico semestral: “Regreso a la Casa Blanca”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que “todo salió perfectamente” tras efectuar su chequeo médico anual, a pocos días de cumplir 80 años.

Hematomas, somnolencia e hinchazón: el misterio del tercer examen médico de Trump alimenta debate sobre su estado de salud

Este es el tercer examen médico que realiza el mandatario republicano desde que volvió a la Casa Blanca. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal! Regreso a la Casa Blanca. Presidente DJT”, escribió el mandatario.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se realizó este martes su revisión médica anual, a pocos días de alcanzar los 80 años de edad.

Trump, representante del Partido Republicano y el presidente de mayor edad en asumir el cargo, ha destacado en múltiples ocasiones su fortaleza física y agilidad mental, especialmente al compararse con su antecesor demócrata, Joe Biden.

La evaluación médica y odontológica tuvo lugar en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington. El jefe de Estado arribó al centro hospitalario alrededor de las 08:50 hora local.

Diversos analistas y observadores han señalado que, en ciertos eventos públicos, Trump parece mostrar signos de cansancio o somnolencia. Asimismo, algunos medios difundieron anteriormente imágenes de sus manos con leves hematomas.

Mano vendada de Donald Trump Foto: Mano vendada de Donald Trump

Por otro lado, integrantes de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguran que el presidente mantiene una agenda extremadamente exigente y un ritmo laboral intenso para alguien de su edad.

Después de la revisión médica, Trump tenía previstas varias reuniones relacionadas con política interna y asuntos estratégicos, siendo la situación bélica en Irán uno de los temas prioritarios de la jornada.

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

Habitualmente, la Casa Blanca divulga un informe resumido sobre el estado de salud del presidente pocas horas o días después de estos exámenes, aunque el nivel de información compartida depende completamente de la administración.

El próximo 14 de junio, Trump celebrará sus 80 años con un evento de artes marciales mixtas de la UFC organizado en los jardines de la Casa Blanca, al que asistirán miles de invitados.

El presidente Donald Trump (izquierda) estrecha la mano del príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, a su llegada a la Casa Blanca, el 16 de julio de 2025, en Washington. Foto: AP

Durante el año pasado, el mandatario se sometió a dos controles médicos: uno programado en abril y otra visita sorpresiva al hospital en octubre, la cual provocó nuevas especulaciones sobre su estado de salud.

Además, el verano anterior la Casa Blanca informó que Trump había sido examinado por inflamación en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición frecuente que ocurre cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente, causando acumulación de sangre, hinchazón, calambres y alteraciones en la piel.