Duro golpe al Cartel de Sinaloa: México captura a un sobrino del “Chapo” Guzmán, solicitado por EE. UU.

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad.

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Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que fue capturado en junio de 2008 en posesión de armas de gran calibre.

La oficina de prensa de la secretaría de Seguridad dijo a la AFP que carecía de detalles sobre la captura anterior.

Dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Isai “N” es considerado uno de los operadores del cartel de Sinaloa y es señalado de coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica, dijo a la AFP una fuente federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar.

Soldados de la Marina mexicana escoltan a Joaquín Guzmán Loera (al frente), alias "El Chapo Guzmán", líder del Cártel de Sinaloa, durante su comparecencia ante la prensa en el hangar de la Marina en la Ciudad de México, capital del país, el 22 de febrero de 2014. Foto: Corbis via Getty Images

Añadió que se le considera responsable de “la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos”, la droga relacionada con decenas de miles de muertes cada año en ese país.

Un pedido de extradición pesa en su contra por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, apuntó la fuente.

A consulta de la AFP, las autoridades dijeron desconocer al momento detalles sobre la anterior captura.

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Presiones de Estados Unidos

Con amagos de sanciones en forma de aranceles, el gobierno del republicano Donald Trump exige a México detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo.

Esta captura se produce en momentos en que México negocia con Estados Unidos y Canadá la revisión de su tratado de libre comercio, el T-MEC, proceso que debe concluir a más tardar el 1 de julio.

La Casa Blanca designó además a cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, entre ellos el de Sinaloa, sumido actualmente en una sangrienta pugna interna.

Joaquín Guzmán es el hijo del Chapo, temible capo que fue capturado hace unos años. Foto: X: @azucenau

Dos hijos del “Chapo”, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Según medios estadounidenses, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de Guzmán que también participarían en el cartel, negocian actualmente su entrega a las autoridades estadounidenses.

El veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada, que fue socio del “Chapo” en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.

Fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de El Paso, Texas, a donde llegó en avión privado supuestamente engañado por Joaquín hijo.

Alfredillo, por más de dos años vivió en Medellín y sus alrededores. Foto: DEA

Tras denunciar una traición, las facciones afines a Zambada, denominadas por la prensa como “la mayiza”, se enfrascaron en una pugna interna con los afines a los hijos de Guzmán, conocidos como “los chapitos”.

En casi dos años, las disputas han dejado más de 1.000 muertos en Sinaloa, asolado además por robos, secuestros y extorsiones.

Con información de AFP*