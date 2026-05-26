Así se construye el mayor puerto automatizado del mundo: una muralla submarina para mover 65 millones de contenedores

En la costa oeste de Singapur avanza una de las obras de infraestructura marítima más grandes y ambiciosas del mundo: el megapuerto de Tuas. El proyecto busca transformar por completo la capacidad portuaria de la ciudad-Estado mediante ingeniería a gran escala, automatización y expansión territorial.

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Desde inicios de mayo, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) inició la instalación de 227 enormes cajones de hormigón sobre el fondo marino. Cada una de estas estructuras alcanza una altura similar a la de un edificio de diez pisos y pesa alrededor de 15.000 toneladas.

Su función será formar una barrera submarina de más de nueve kilómetros que permitirá ganar terreno al mar y proteger las futuras instalaciones portuarias.

El plan contempla que, una vez finalizado en 2040, el puerto ocupe más de 1.300 hectáreas, una superficie comparable a más de 3.000 campos de fútbol. Además, contará con 66 atracaderos distribuidos a lo largo de 26 kilómetros de muelle continuo.

Más de 200 vehículos eléctricos autónomos ya operan dentro del complejo portuario para el transporte de contenedores. Foto: Captura X @vocpa_tuticorin

La infraestructura estará preparada para recibir algunos de los barcos de carga más grandes del mundo, incluidos buques de más de 450 metros de eslora y con capacidad para transportar hasta 24.000 contenedores.

La capacidad operativa prevista también marcará un récord. El megapuerto de Tuas podría movilizar hasta 65 millones de contenedores al año, superando ampliamente las cifras actuales de Singapur y reforzando su posición estratégica entre el océano Índico y el Pacífico.

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La automatización será uno de los elementos centrales del complejo portuario. Según la propia Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, “El puerto de Tuas será la instalación portuaria totalmente automatizada más grande del planeta, un referente global en eficiencia y sostenibilidad”.

Para lograrlo, el sistema operará con grúas automáticas, vehículos eléctricos autónomos y plataformas digitales capaces de coordinar en tiempo real las operaciones logísticas.

El puerto de Tuas tendrá capacidad para movilizar hasta 65 millones de contenedores al año. Foto: Captura X @portstrategy

PSA Singapore, empresa encargada de las operaciones portuarias, ya ha incorporado más de 200 vehículos guiados automatizados para el transporte de contenedores dentro del recinto. Estas unidades pueden mover hasta dos contenedores de 20 pies o uno de 40 pies sin necesidad de conductor.

El Ministerio de Transporte singapurense también destacó la importancia estratégica del proyecto al asegurar que “la expansión de Tuas es esencial para asegurar la competitividad de nuestra ciudad-Estado y responder a la creciente demanda del comercio internacional”.

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Además de modernizar su red logística, Singapur busca ampliar su limitado territorio terrestre. Las más de 1.300 hectáreas ganadas al mar equivaldrán a cerca del 2 % de la superficie actual del país.

El objetivo final será unificar las operaciones de varios puertos existentes en un único centro marítimo completamente automatizado y preparado para los desafíos del comercio global del futuro.