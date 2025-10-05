Clasificaciones en F1 tras victoria de Russell en el GP de Singapur: ya hay título de constructores

El piloto de Mercedes, George Russell, se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, por delante de Max Vertappen y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que con este resultado aseguran el título de constructores para la escudería británica.

En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre Verstappen, cuando quedan cinco pruebas para el final.

Es el 10º titulo de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido ya en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad.

En una salida extraordinaria, Norris, que partía quinto, ganó dos plazas, adelantando incluso a su compañero Piastri en una maniobra arriesgada que podría haber acabado con uno de los McLaren o los dos fuera de la carrera, mientras que Russell no tuvo problemas para conservar la primera plaza, por delante de Verstappen.

Piastri se quejó por radio de la maniobra de Norris, que para no tocarse con Verstappen a la entrada de la segunda curva, echó al australiano hacia el muro y lo aprovechó para adelantarle. “No es justo”, reaccionó el líder del Mundial.

Lejos de esa lucha fratricida, Russell aprovechó la falta de tráfico por delante para abrir hueco sobre Vertappen: dos segundos en solo cuatro vueltas, ventaja que ya había triplicado ocho giros después.

Verstappen, por su parte, vio como Norris se pegaba a solo un segundo y en McLaren amagaron con entrar a cambiar neumáticos para adelantar al neerlandés en boxes, lo que se reveló un farol ya que el británico se mantuvo en pista.

Las paradas comenzaron para los primeros clasificados en la vuelta 19, con Verstappen en primer lugar.

Con gomas nuevas, el neerlandés destrozó elmejor crono en pista hasta ese momento (1:36.330), lo que aceleró la parada de Russell, Norris y Piastri.

George Russell ganó el GP de Singapur en la F1 2025. | Foto: Getty Images

Alonso y Sainz en los puntos

El piloto de Mercedes mantuvo la primera plaza, pero los dos McLaren perdieron segundos en la parada. En el ecuador de la carrera, Russell tenía poco más de tres segundos de ventaja con respecto a Vertappen, casi ocho con Norris y sacaba 17 a Piastri.

El cuádruple campeón del mundo se acercó un poco al líder, pero en la vuelta 35 se fue largo en una curva y evitó por poco el accidente.

Las posiciones delante se mantuvieron hasta el final y el interés se centró en la lucha por los puntos: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Fernando Alonso (pese a que los mecánicos de Aston Martin no acertaron en la primera parada en boxes), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz, con una magnifica remontada con su Williams, completaron el Top 10.

Lejos de los puntos quedaron el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), 16 y 17º clasificado en la meta.

Clasificaciones GP Singapur

1. George Russell (GBR/Mercedes) - los 306,280 km en 1 h 40:22.367

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 5.430

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 6.066

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 8.146

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 33.681

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 45.996

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.251

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.667

9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.527

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1 vuelta

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta

14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

17. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta

18. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

20. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta

George never looked back! 🙌



Here's your points-finishers from the Singapore Grand Prix 📈#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ZWENfzdvHo — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Clasificación Mundial de Pilotos

1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos

2. Lando Norris (GBR) 314

3. Max Verstappen (NED) 273

4. George Russell (GBR) 237

5. Charles Leclerc (MON) 173

6. Lewis Hamilton (GBR) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Fernando Alonso (ESP) 34

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Estéban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Clasificaciones Mundial de constructores

1. McLaren-Mercedes 650 puntos - CAMPEÓN -

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull 290

5. Williams-Mercedes 102

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025