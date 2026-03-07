Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

La temporada de la Fórmula 1 inicia su calendario oficial en el circuito de Albert Park, Melbourne, Australia. El comienzo de la categoría del automovilismo mundial permite evaluar el rendimiento de los monoplazas tras el periodo de receso.

Las actividades previas a la carrera principal han reportado novedades en la pista. Durante las jornadas preliminares, el piloto neerlandés y actual subcampeón, Max Verstappen, registró un choque que detuvo temporalmente su programa de pruebas en el trazado.

Tras las prácticas libres realizadas el pasado viernes 6 de marzo, la dirección de carrera dio inicio a la sesión de clasificación. Por lo que al día siguiente se determinó el orden de salida de los veinte vehículos para el Gran Premio de Australia.

El primer lugar de la parrilla de salida, conocido como la ‘pole position’, fue obtenido por el piloto de la escudería Mercedes, George Russell. Al finalizar la sesión que le otorgó esta posición para el arranque dominical, el corredor británico entregó sus impresiones sobre el resultado obtenido. “Fue un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, indicó el piloto en declaraciones recogidas por AFP.

Sobre las proyecciones para la competencia principal, el corredor mantuvo el enfoque en el desarrollo del evento deportivo. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana; creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público”, añadió el integrante de Mercedes, anticipando la disputa por el liderato en los primeros metros del circuito.

El inicio oficial de la competencia, marcado por el cambio del semáforo a verde, está programado para las 11:00 de la mañana, hora de Colombia. Los seguidores del automovilismo en el territorio nacional podrán sintonizar la transmisión en vivo a través de la señal de televisión de ESPN, al igual que en la plataforma de transmisión digital Disney+.

De acuerdo con el documento oficial emitido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1, la parrilla quedó estructurada de la siguiente manera para el inicio de la carrera: