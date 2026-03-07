Deportes

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

El piloto británico George Russell brilló en la clasificación y dejó al equipo alemán en lo más alto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de marzo de 2026, 7:32 p. m.
George Russell, ganador de la 'pole', en el Gran Premio de Australia
George Russell, ganador de la 'pole', en el Gran Premio de Australia Foto: AP

La temporada de la Fórmula 1 inicia su calendario oficial en el circuito de Albert Park, Melbourne, Australia. El comienzo de la categoría del automovilismo mundial permite evaluar el rendimiento de los monoplazas tras el periodo de receso.

Canal y hora para ver a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el inicio de la temporada 2026

Las actividades previas a la carrera principal han reportado novedades en la pista. Durante las jornadas preliminares, el piloto neerlandés y actual subcampeón, Max Verstappen, registró un choque que detuvo temporalmente su programa de pruebas en el trazado.

Tras las prácticas libres realizadas el pasado viernes 6 de marzo, la dirección de carrera dio inicio a la sesión de clasificación. Por lo que al día siguiente se determinó el orden de salida de los veinte vehículos para el Gran Premio de Australia.

El primer lugar de la parrilla de salida, conocido como la ‘pole position’, fue obtenido por el piloto de la escudería Mercedes, George Russell. Al finalizar la sesión que le otorgó esta posición para el arranque dominical, el corredor británico entregó sus impresiones sobre el resultado obtenido. “Fue un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, indicó el piloto en declaraciones recogidas por AFP.

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Deportes

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Fútbol

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

Deportes

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Deportes

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Deportes

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Ciclismo

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

Deportes

Video: Max Verstappen pierde el control y sufre brutal choque en el primer día de la Fórmula 1

Deportes

Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

Deportes

Fórmula 1 GP de Australia 2026: horarios y canal para ver el inicio de la nueva temporada

Sobre las proyecciones para la competencia principal, el corredor mantuvo el enfoque en el desarrollo del evento deportivo. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana; creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público”, añadió el integrante de Mercedes, anticipando la disputa por el liderato en los primeros metros del circuito.

El inicio oficial de la competencia, marcado por el cambio del semáforo a verde, está programado para las 11:00 de la mañana, hora de Colombia. Los seguidores del automovilismo en el territorio nacional podrán sintonizar la transmisión en vivo a través de la señal de televisión de ESPN, al igual que en la plataforma de transmisión digital Disney+.

De acuerdo con el documento oficial emitido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1, la parrilla quedó estructurada de la siguiente manera para el inicio de la carrera:

Pos.PilotoEquipoTiempo / Estado
1George RussellMercedes1:18.518
2Kimi AntonelliMercedes1:18.811
3Isack HadjarRed Bull1:19.303
4Charles LeclercFerrari1:19.327
5Oscar PiastriMcLaren1:19.380
6Lando NorrisMcLaren1:19.475
7Lewis HamiltonFerrari1:19.478
8Liam LawsonRacing Bulls1:19.994
9Arvid LindbladRacing Bulls1:21.247
10Gabriel BortoletoAudi (Sauber)1:20.221
11Nico HülkenbergAudi (Sauber)1:20.303
12Oliver BearmanHaas1:20.311
13Esteban OconHaas1:20.491
14Pierre GaslyAlpine1:20.501
15Alexander AlbonWilliams1:20.941
16Franco ColapintoAlpine1:21.270
17Fernando AlonsoAston Martin1:21.969
18Sergio PérezCadillac1:22.605
19Valtteri BottasCadillac1:23.244
20Max VerstappenRed BullSin tiempo (Accidente Q1)
21Carlos SainzWilliamsSin tiempo
22Lance StrollAston MartinSin tiempo

Más de Deportes

Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

El equipo de Luis Díaz enfrenta una baja sensible de cara al enfrentamiento por Champions.

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

El delantero Cristian 'Chico' Arango sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que salir del campo de juego.

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

BRAGA, PORTUGAL - MARCH 07: Luis Suarez of Sporting CP celebrates after scoring his team's second goal during the Primeira Liga match between SC Braga and Sporting CP at Estadio Municipal de Braga on March 07, 2026 in Braga, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images)

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Luis Díaz habló para los medios oficiales del Bayern Múnich.

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

MUNICH, GERMANY - JUNE 07: Cristiano Ronaldo of Portugal speaks to the media during a Portugal Press Conference ahead of the UEFA Nations League 2025 Final between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 07, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Pau Barrena - UEFA/UEFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez enfrentará a Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

SIENA, ITALY - MARCH 07: Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - XRG competes in the breakaway while fans cheers during the 20th Strade Bianche 2026 a 203km one day race from Siena to Siena / #UCIWT / on March 07, 2026 in Siena, Italy. (Photo by Fabio Ferrari - Pool/Getty Images)

Tadej Pogačar sella su primera victoria del 2026: arrasó con el pelotón y dos colombianos

Deportivo Cali en el arranque de esta temporada 2026-l.

Confirman el principal candidato a ser nuevo técnico del Deportivo Cali: “Gusta demasiado”

Noticias Destacadas