Deportes

Canal y hora para ver a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el inicio de la temporada 2026

El campeonato verá acción en Australia.

Manuel Santiago Sánchez González

5 de marzo de 2026, 4:53 p. m.
El piloto colombiano Sebastián Montoya.
El piloto colombiano Sebastián Montoya. Foto: Prema Racing

Este fin de semana, el piloto colombiano Sebastián Montoya, hijo de la leyenda del automovilismo Juan Pablo Montoya, hará su debut oficial en la Fórmula 2 con el equipo Prema.

A partir de la tarde del jueves 5 de marzo de 2026, el corredor cafetero participará en las sesiones de práctica previas al Gran Premio de Australia.

Fórmula 1 GP de Australia 2026: horarios y canal para ver el inicio de la nueva temporada

Esta categoría es vista como el paso previo a la Fórmula 1 y una de las competiciones más exigentes y reconocidas del automovilismo a nivel mundial.

Sebastián Montoya celebra su segundo puesto en el Gran Premio de España 2025.
Sebastián Montoya busca consolidarse en la nueva temporada. Foto: Prema Racing

En ella, los pilotos cuentan con la oportunidad de poner a prueba su talento en un entorno de gran presión, lo que les permite sobresalir y, en muchos casos, dar el salto a la Fórmula 1.

Sebastián Montoya, quien forma parte del equipo Prema Racing, una de las escuderías más destacadas de la categoría, llega con grandes expectativas por parte de aficionados y especialistas. Su segunda temporada será uno de los grandes focos de atención en la campaña 2026 de la Fórmula 2.

Las expectativas son elevadas, ya que el joven colombiano ha tenido un crecimiento muy rápido en su trayectoria, sobresaliendo en distintas competiciones como la Eurocopa de Fórmula 3, donde demostró que puede competir al máximo nivel.

Además, ha evidenciado una notable regularidad y una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones de carrera, cualidades fundamentales para tener éxito en la Fórmula 2.

Sebastián Montoya se sigue destacando en la presente temporada de la Fórmula 2.
Sebastián Montoya enfrentará una nueva temporada de la Fórmula 2. Foto: Prema Racing

Quienes quieran seguir de cerca su debut podrán hacerlo a través de distintos canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el evento.

En Colombia, la competencia se podrá ver mediante la plataforma Disney Plus, que cuenta con los derechos exclusivos de esta categoría.

A través de este servicio, los aficionados al automovilismo no solo podrán ver las carreras, sino también toda la cobertura previa y posterior de cada jornada.

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Horario del Gran Premio de Australia, Fórmula 2

  • Pruebas libres, jueves 5 de marzo, 5:45 p. m.
  • Clasificación, viernes 6 de marzo, 1:25 a. m.
  • Carrera sprint, vienes 6 de marzo, 10:05 p. m.
  • Carrera, sábado 7 de marzo, 7:20 p. m.

El debut de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 no solo representa un logro en lo personal, sino también un momento importante para el automovilismo colombiano, que continúa demostrando que cuenta con talento para destacarse en el escenario internacional.

Los aficionados de Colombia y de toda Latinoamérica ya se preparan para respaldar a su nuevo referente, con la expectativa de verlo empezar a forjar su propia historia en las pistas de la Fórmula 2.

