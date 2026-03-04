Fórmula 1 GP de Australia 2026: horarios y canal para ver el inicio de la nueva temporada

Una nueva era en la Fórmula 1 se pone en marcha este fin de semana, con Lando Norris iniciando la defensa de su título mundial y Cadillac debutando en un Gran Premio de Australia de pronóstico incierto y que pondrá a prueba el impacto de los profundos cambios en el reglamento.
Por ser la primera carrera del año, el GP de Australia suele estar lleno de sobresaltos. El año pasado, por ejemplo, Norris, partiendo desde la pole con su McLaren, fue el vencedor, superando por poco a Max Verstappen (Red Bull) en una prueba disputada bajo un aguacero que provocó la entrada en varias ocasiones del coche de seguridad por los numerosos accidentes ocurridos.
Este año no parece que vaya a influir el clima, pero habrá tantas o más variables que gestionar después de una profunda reforma de la normativa, que afecta tanto a los motores como al chasis de los monoplazas.
FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩— Formula 1 (@F1) March 2, 2026
This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko
Con unos motores híbridos en los que la mitad de la potencia la proporcionará un propulsor térmico y la otra mitad uno eléctrico, los pilotos tendrán que aprender a gestionar la energía de las baterías, lo que llevó a Verstappen a definir los nuevos coches como “Fórmula E con esteroides”.
Conseguir que la batería funcione
El británico Norris, que se adjudicó el último campeonato en la última carrera en Abu Dabi, aseguró en pretemporada que los nuevos autos no son tan divertidos de conducir.
“Gran parte de la conducción se centra en simplemente intentar que la batería funcione correctamente y menos en cómo puedes, como piloto, sacarle todo rendimiento al coche”, afirmó.
Otra de las novedades es el aumento de la parrilla, que pasa de 10 a 11 equipos y de 20 a 22 pilotos, con la entrada en el campeonato de Cadillac, cuyas esperanzas se apoyan en la experimentada dupla de pilotos formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
Los tests de pretemporada en Barcelona y Baréin dejaron ver que los cuatro grandes equipos (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes) parecen en condiciones de seguir dominando, pero también es habitual que las escuderías escondan sus cartas en estos ensayos y que no sea hasta Melbourne cuando se vea el verdadero potencial de cada coche.
Además de defender el título de pilotos con Norris, McLaren también ostenta la corona de constructores y el jefe del equipo, Zak Brown, está convencido de que volverán a estar en la pelea, aunque con reservas: “Creo que estaremos entre los cuatro grandes, pero no creo que estemos al frente de esos cuatro. Va a ser una temporada larga con mucho desarrollo”.
Hora y canal para ver el Gran Premio
Jueves 5 de marzo
Práctica #1
8:30 p. m. (COL) por Disney+.
Práctica #2
11:55 p. m. (COL) por Disney+.
Viernes 6 de marzo
Práctica #3
08:30 p. m. (COL) por Disney+.
Clasificación (Pole position)
11:55 p. m. (COL) por Disney+.
Sábado 7 de marzo
Carrera
11:00 p. m. (COL) por Disney+.
*Con información de AFP.