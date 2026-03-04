Deportes

Fórmula 1 GP de Australia 2026: horarios y canal para ver el inicio de la nueva temporada

El campeonato traerá una de las reformas más grandes a nivel técnico.

4 de marzo de 2026, 8:04 p. m.
La nueva temporada contará con 22 pilotos.
La nueva temporada contará con 22 pilotos. Foto: AFP

Una nueva era en la Fórmula 1 se pone en marcha este fin de semana, con Lando Norris iniciando la defensa de su título mundial y Cadillac debutando en un Gran Premio de Australia de pronóstico incierto y que pondrá a prueba el impacto de los profundos cambios en el reglamento.

Por ser la primera carrera del año, el GP de Australia suele estar lleno de sobresaltos. El año pasado, por ejemplo, Norris, partiendo desde la pole con su McLaren, fue el vencedor, superando por poco a Max Verstappen (Red Bull) en una prueba disputada bajo un aguacero que provocó la entrada en varias ocasiones del coche de seguridad por los numerosos accidentes ocurridos.

Este año no parece que vaya a influir el clima, pero habrá tantas o más variables que gestionar después de una profunda reforma de la normativa, que afecta tanto a los motores como al chasis de los monoplazas.

Con unos motores híbridos en los que la mitad de la potencia la proporcionará un propulsor térmico y la otra mitad uno eléctrico, los pilotos tendrán que aprender a gestionar la energía de las baterías, lo que llevó a Verstappen a definir los nuevos coches como “Fórmula E con esteroides”.

Conseguir que la batería funcione

El británico Norris, que se adjudicó el último campeonato en la última carrera en Abu Dabi, aseguró en pretemporada que los nuevos autos no son tan divertidos de conducir.

“Gran parte de la conducción se centra en simplemente intentar que la batería funcione correctamente y menos en cómo puedes, como piloto, sacarle todo rendimiento al coche”, afirmó.

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Australia de la Fórmula 1: McLaren apunta como favorito
Hora y dónde ver en Colombia el GP de Australia de la Fórmula 1: Mercedes apunta como favorito. Foto: REUTERS

Otra de las novedades es el aumento de la parrilla, que pasa de 10 a 11 equipos y de 20 a 22 pilotos, con la entrada en el campeonato de Cadillac, cuyas esperanzas se apoyan en la experimentada dupla de pilotos formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Los tests de pretemporada en Barcelona y Baréin dejaron ver que los cuatro grandes equipos (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes) parecen en condiciones de seguir dominando, pero también es habitual que las escuderías escondan sus cartas en estos ensayos y que no sea hasta Melbourne cuando se vea el verdadero potencial de cada coche.

Fórmula 1: los multimillonarios salarios de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo

Además de defender el título de pilotos con Norris, McLaren también ostenta la corona de constructores y el jefe del equipo, Zak Brown, está convencido de que volverán a estar en la pelea, aunque con reservas: “Creo que estaremos entre los cuatro grandes, pero no creo que estemos al frente de esos cuatro. Va a ser una temporada larga con mucho desarrollo”.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Jueves 5 de marzo

Práctica #1

8:30 p. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

11:55 p. m. (COL) por Disney+.

Viernes 6 de marzo

Práctica #3

08:30 p. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

11:55 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 7 de marzo

Carrera

11:00 p. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.

