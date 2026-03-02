Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

El próximo 6 de marzo los amantes del mundo de la velocidad podrán disfrutar nuevamente de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para este año se contará con un nuevo reglamento, por lo cual las prácticas se desarrollarán de una manera más extensa y con transmisión para esta parte del continente.

Para Colombia, las carreras serán transmitidas por la plataforma Disney+, la empresa contará con los derechos de la competencia y permitirá, por medio de su canal ESPN, la transmisión de algunos grandes premios.

Hay que señalar que, por medio de las plataformas de transmisión, se podrá disfrutar de las prácticas libres, las pruebas de clasificación y las carreras de la gran carpa del automovilismo.

New cars. New power. New teams.



F1 is back and it's all to drive for 🔊#F1 pic.twitter.com/7xgsxiKLTy — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

Para el presente año se contará con 11 equipos que, por medio de sus 22 pilotos, lucharán por el trono de la máxima velocidad. Hay que señalar que el año pasado el piloto de McLaren Lando Norris se convirtió en campeón mundial y su equipo logró el bicampeonato en el campeonato de constructores.

Los amantes de la Fórmula 1 deberán adaptarse a los horarios de los 4 continentes que tendrán los grandes premios. El circuito de Albert Park será la primera prueba, dando el puntapié inicial de la competencia, la cual volará a Asia en sus siguientes dos carreras. Por otro lado, en el mes de diciembre se desarrollará la competencia final en Abu Dabi, en la cual se conocerán los ganadores de la nueva temporada.

22 pilotos lucharán por el título. Foto: AFP

Calendario del 2026

6–8 de marzo: GP de Australia (Melbourne).

13–15 de marzo: GP de China (Shanghái, sprint).

27–29 de marzo: GP de Japón (Suzuka).

10–12 de abril: GP de Baréin (Sakhir).

17–19 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda).

1–3 de mayo: GP de Miami (sprint).

22–24 de mayo: GP de Canadá (Montreal, sprint).

5–7 de junio: GP de Mónaco.

12–14 de junio: GP de España (Barcelona).

26–28 de junio: GP de Austria (Spielberg).

3–5 de julio: GP de Gran Bretaña (Silverstone, sprint).

17–19 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps).

24–26 de julio: GP de Hungría (Budapest).

21–23 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort, sprint).

4–6 de septiembre: GP de Italia (Monza).

11–13 de septiembre: GP de Madrid.

25–27 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú).

9–11 de octubre: GP de Singapur (sprint).

23–25 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin).

30 de octubre–1 de noviembre: GP de Ciudad de México.

6–8 de noviembre: GP de Brasil (São Paulo).

19–21 de noviembre: GP de Las Vegas.

27–29 de noviembre: GP de Qatar (Lusail).

4–6 de diciembre: GP de Abu Dabi (Yas Marina).