Deportes

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Los 11 equipos disputaron las primeras pruebas oficiales de 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de febrero de 2026, 9:04 p. m.
Lewis Hamilton piloto de Ferrari . (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton piloto de Ferrari . (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: AFP

El vigente campeón mundial, Lando Norris encabezó la tabla de tiempos este miércoles en los ensayos de pretemporada que se celebran en Baréin, mientras que la leyenda Lewis Hamilton instó a la FIA a asegurarse de que los 11 equipos de Fórmula 1 comiencen la nueva temporada “en igualdad de condiciones”.

Con el inicio de la temporada en Melbourne a menos de un mes, fue la segunda oportunidad para que los equipos probaran sus nuevos coches en pista, tras el estreno a puerta cerrada en Barcelona a finales de enero.

Fórmula 1: George Russell desafía a una de las máximas figuras de la categoría: “Quiero enfrentarme a Max”

Cada monoplaza se ha sometido a una modificación radical desde el final de la temporada pasada debido a los importantes cambios en la normativa a nivel de chasis como de motores. Norris y su McLaren brillaron en esta jornada inaugural, firmando la mejor vuelta en 1 min 34.669 seg.

(I/D) El piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, lideran el grupo al inicio del Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas en el Circuito del Strip de Las Vegas, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Los equipos buscan la puesta a punto para el año 2026. Foto: AFP

Sin embargo, no sirve para sacar conclusiones porque los equipos están probando distintos aspectos de sus coches con cargas de combustible variables.

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Deportes

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Deportes

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Deportes

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Deportes

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Deportes

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

Deportes

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Deportes

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Deportes

Fórmula 1: George Russell desafía a una de las máximas figuras de la categoría: “Quiero enfrentarme a Max”

Gente

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

Max Verstappen, que buscará su quinto título mundial esta temporada, fue quien más vueltas dio, con 136, mientras ponía a prueba su nueva unidad de potencia, construida por primera vez por Red Bull.

El neerlandés fue segundo tras Norris, lo que provocó un gesto de preocupación del director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

“Ellos (Red Bull) son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que los demás”, señaló Wolff a la BBC.

“Estamos hablando de un segundo, en vueltas consecutivas. En una vuelta lanzada lo hemos visto antes, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en línea recta”, explicó.

El directivo austriaco subrayó que en este primer día de pruebas Red Bull había “marcado la referencia”.

La competición fuera de la pista

Los comentarios de Wolff llegaron en un contexto en el que se considera ampliamente que Mercedes es el equipo a batir, mientras se defiende de las acusaciones de que han utilizado una laguna en la nueva normativa que les ha permitido tomar ventaja con la relación de compresión en sus unidades de potencia.

Lando Norris Las Vegas
El cambio de reglamento pone en jaque a la Fórmula 1. Foto: AFP

McLaren, Alpine y Williams usan motores Mercedes, mientras que Red Bull también ha sido acusado de aprovechar esa laguna.

La disputa llevó a Hamilton, que ganó seis de sus siete Mundiales durante un período de 12 años con Mercedes antes de pasar a Ferrari en 2025, a pedir claridad.

“Espero que estemos en la lucha”, dijo Hamilton a Sky Sports. “Aparte de Mercedes, todos parecemos estar bastante cerca, pero no sabemos con qué cargas de combustible está rodando cada uno”, dijo.

“Hay rumores sobre ciertas cargas de combustible que está usando Mercedes. Hay rumores sobre potencia extra que tienen y que el resto de nosotros no tenemos. Y lo de la relación de compresión”, añadió.

Hamilton explicó que espera que la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) resuelva el asunto.“Con suerte eso se soluciona y la FIA se ocupa de ello para asegurarse de que todos comenzamos en igualdad de condiciones”, afirmó.

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Hamilton, de 41 años, completó 52 vueltas en la sesión matutina antes de ceder las tareas de prueba a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, que marcó el tercer mejor tiempo del día.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Lewis Hamilton piloto de Ferrari

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Falcao García celebra su primer gol en el 2026.

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Linda Caicedo celebra ante el París FC / Momento del remate en la Champions.

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Momento del gol de Falcao.

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Erling Haaland y Arne Slot.

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Trabajadores del Estadio El Campín realizan sus operaciones para ayudar con el drenaje de la cancha.

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

James Rodríguez, presente en el partido de pretemporada del Minnesota United ante DC.

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig.

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

Noticias Destacadas