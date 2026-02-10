Deportes

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Los fanáticos podrán disfrutar de los test de pretemporada.

Tras casi dos meses de la finalización de la temporada 2025 de la Fórmula 1, los 11 equipos de la máxima categoría volverán a pista desde el 11 de febrero para las pruebas de pretemporada que se realizarán en el circuito de Bahrein.

Los amantes de la velocidad podrán disfrutar a lo largo de las próximas dos semanas de una serie de prácticas de los autos más rápidos del mundo. Para el 2026 se contará con un nuevo reglamento, por lo cual las prácticas se desarrollarán de una manera más extensa y con transmisión para esta parte del continente.

Hora y canal para las prácticas de pretemporada de la Fórmula 1

Miércoles 11 de febrero

Práctica #1

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Jueves 12 de febrero

Práctica #2

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Viernes 13 de febrero

Práctica #3

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Miércoles 18 de febrero

Práctica #4

01:55 a. m. (COL) por Disney+.

Jueves 19 de febrero

Práctica #5

01:55 a. m. (COL) por Disney+.

Viernes 20 de febrero

Práctica #6

01:55 a. m. (COL) por Disney+.

Duelo al interior de McLaren

Antes de volver a medirse en los circuitos de Fórmula 1, el dúo de McLaren gestiona entre bastidores su rivalidad, que explotó en 2025: Oscar Piastri asegura que será tratado con “equidad” y el flamante campeón del mundo Lando Norris exhibe serenidad.

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

La legendaria escudería de coches eligió esta semana su sede ultraprotegida de Woking, a 50 km al sur de Londres, para dos “conversaciones” distintas con el australiano Piastri y el británico Norris, conducidas por el expiloto convertido en comentarista de televisión, Martin Brundle.

Ante un puñado de periodistas, sin fotos ni vídeo, los dos jóvenes se sucedieron en el escenario de un anfiteatro subterráneo para hablar por separado de la temporada 2026, que podría tener sabor a revancha para Piastri.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (izq.), y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, asisten a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dhabi.
El piloto británico de McLaren, Lando Norris (izq.), y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri. Foto: AFP

“La última temporada obviamente no terminó como yo quería, pero está bien pasar página”, comenzó Piastri, tercero del último Mundial tras haberlo liderado durante la mitad del año. Pero, prosiguió con voz suave, “probablemente nos infligimos quebraderos de cabeza innecesarios”.

Norris, siempre sonriente, de personalidad aparentemente cálida y que nunca ha escondido sus dudas y vulnerabilidad como piloto de Fórmula 1, dejó entrever que no luchará a toda costa por una segunda corona mundial.

“Me veo aún muchos años en la Fórmula 1 y siempre intentaré ganar tantos títulos como sea posible”, aseguró primero, mientras Brundle lo comparaba con las leyendas Michael Schumacher, Hamilton y Verstappen.

*Con información de AFP.

