Sebastián Montoya protagoniza el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2: sumó puntos

El piloto colombiano Sebastián Montoya, integrante del equipo Prema Racing, destacó durante el marco del Gran Premio de Miami de este domingo 3 de mayo en el marco del campeonato de Fórmula 2.

Canal y hora para ver a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el inicio de la temporada 2026

Tras un inicio de fin de semana complejo en las sesiones de clasificación, el corredor logró una recuperación de posiciones que le permitió ingresar en la zona de puntuación de la categoría previa a la Fórmula 1.

Montoya inició la competencia desde la casilla número 19 de la parrilla de salida. Esta ubicación fue el resultado de una sesión de clasificación marcada por dificultades técnicas y factores externos.

Según los reportes del equipo, una serie de ajustes en la configuración del monoplaza para el segundo juego de neumáticos no entregó el rendimiento esperado.

Clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. Foto: Formula 2

Adicionalmente, una bandera amarilla provocada por una falla mecánica en el auto de Martinius Stenshorne impidió que el colombiano completara su última vuelta rápida. Aunque estuvo a solo 0.790 segundos de la pole position, la paridad de la categoría hizo que esa mínima diferencia lo enviara a la penúltima fila de salida.

Estrategia y recuperación en pista

A pesar de las condiciones adversas de partida, el desarrollo de la carrera permitió que Montoya demostrara su capacidad de reponerse.

El piloto colombiano ejecutó un total de diez adelantamientos a lo largo del circuito, logrando escalar posiciones de manera constante hasta cruzar la meta en la novena ubicación.

Posiciones del Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. Foto: Fórmula 2

Adicionalmente, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, tras terminar en la posición número 9 de la segunda carrera del calendario de la F2.

Este resultado representa un avance significativo en el balance de la temporada para el corredor nacional. Con las unidades obtenidas en territorio estadounidense, Montoya se ubica actualmente en la casilla 16 de un total de 22 competidores en el mundial de pilotos.

Sebastián Montoya y un fin de semana para el olvido en Fórmula 2

Estas son sus primeras unidades del año tras haberse cumplido los dos primeros Grandes Premios y las respectivas carreras cortas (sprint races) celebradas hasta la fecha.

Ajustes en el calendario internacional

El campeonato de Fórmula 2 ha enfrentado modificaciones en su programación oficial debido a la situación de orden público y conflictos en el continente asiático.

Estas circunstancias obligaron a la cancelación de los eventos previstos originalmente en Oriente Medio, trasladando la actividad a los circuitos de Norteamérica.

Calendario de la Fórmula 2. Foto: Formula 2

Tras la cancelación de las citas en Baréin y Arabia Saudí, el campeonato se trasladó a Miami y Montreal para dar continuidad a la temporada. La próxima cita del calendario internacional tendrá lugar en Montreal, Canadá, entre el 22 y 24 de mayo, donde se espera que el representante colombiano mantenga la regularidad mostrada en su reciente participación.

Con este desempeño, Montoya busca consolidar su posición en el ranking global y optimizar el rendimiento de su vehículo para las próximas clasificaciones, evitando los inconvenientes técnicos que condicionaron su salida en Miami.