Sebastián Montoya sacó la casta: correcto debut en el GP de Australia de la Fórmula 2

Se encendieron los motores en el automovilismo para 2026. El pasado fin de semana, tanto la Fórmula 1 como la 2 tuvieron acción en sus respectivos circuitos.

Sebastián Montoya llevó la bandera de Colombia en la segunda división, logrando una participación aceptable en Melbourne, Australia.

Sebastián Montoya portando en su casco la bandera de Colombia en la F2 Foto: Formula 1 via Getty Images

Allí, quien representa los colores del PREMA Racing sorteó complicaciones en la pista y terminó por quedar en la casilla 12 de la clasificación general.

Dicha casilla, aunque está alejada de los primeros puestos, le permitió bonificar las primeras dos unidades para una temporada que recién empieza.

Carrera con ganador histórico

En los resúmenes a través de su página web de la F2, estos describieron cómo se dio la primera competencia de la campaña, con ganador histórico al término de las vueltas previstas.

“Nikola Tsolov consiguió su primera victoria en la Fórmula 2 de la FIA, convirtiéndose en el primer piloto búlgaro en ganar en el Campeonato”, resaltaron del vencedor.

“Rafael Câmara siguió a su compañero novato hasta casa, logrando el P2 para Invicta Racing mientras que Laurens van Hoepen le consiguió a TRIDENT un podio en la tercera posición”, agregaron.

Sobre Montoya no hicieron mucha mención en el texto, más allá de contar que fue el primer corredor en pedir la asistencia de los mecánicos para modificar sus llantas.

“Ritomo Miyata estaba en movimiento en la vuelta 7, pasando por Kush Maini en la curva 9. Sebastián Montoya fue el primero en entrar a boxes para una parada obligatoria, cambiando a los neumáticos de compuesto blando", dijeron.

Próximo reto para Montoya

En la búsqueda por mejorar casillas en la clasificación, Sebastián ya alista lo que será la segunda salida del año en Sakhir, Catar.

Se tiene previsto que este circuito, las carreras previas, clasificación y final se desarrollen entre el 10 y el 12 de abril próximo. Pocos días después vendrá Yedda, entre el 17 y el 19 de abril.

Calendario completo F2 2026

6–8 marzo – Melbourne 🇦🇺 (Albert Park) 10–12 abril – Sakhir 🇧🇭 (Bahréin) 17–19 abril – Jeddah 🇸🇦 (Arabia Saudita) 4–7 junio – Montecarlo 🇲🇨 (Mónaco) 12–14 junio – Barcelona 🇪🇸 (España) 26–28 junio – Spielberg 🇦🇹 (Austria – Red Bull Ring) 3–5 julio – Silverstone 🇬🇧 (Gran Bretaña) 17–19 julio – Spa-Francorchamps 🇧🇪 (Bélgica) 24–26 julio – Budapest 🇭🇺 (Hungría – Hungaroring) 4–6 septiembre – Monza 🇮🇹 (Italia) 11–13 septiembre – Madrid 🇪🇸 (nuevo circuito, sujeto a homologación) 25–27 septiembre – Bakú 🇦🇿 (Azerbaiyán) 27–29 noviembre – Lusail 🇶🇦 (Qatar) 4–6 diciembre – Yas Marina 🇦🇪 (Abu Dhabi – final de temporada)

Cabe recordar que esta división del automovilismo mundial se corre en un total de 13 países. Para 2026, la inclusión de un fin de semana en España (Barcelona) es de los mayores atractivos.