Automovilismo

Sebastián Montoya sacó la casta: correcto debut en el GP de Australia de la Fórmula 2

A pesar de tener dificultades, el competidor colombiano pudo ocupar una posición aceptable tras el circuito. Su próximo reto será Sakhir, en Catar.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de marzo de 2026, 11:35 a. m.
Sebastián Montoya en la Fórmula 2, durante el GP de Australia
Sebastián Montoya en la Fórmula 2, durante el GP de Australia Foto: Formula 1 via Getty Images

Se encendieron los motores en el automovilismo para 2026. El pasado fin de semana, tanto la Fórmula 1 como la 2 tuvieron acción en sus respectivos circuitos.

Sebastián Montoya llevó la bandera de Colombia en la segunda división, logrando una participación aceptable en Melbourne, Australia.

Sebastián Montoya portando en su casco la bandera de Colombia en la F2
Sebastián Montoya portando en su casco la bandera de Colombia en la F2 Foto: Formula 1 via Getty Images

Allí, quien representa los colores del PREMA Racing sorteó complicaciones en la pista y terminó por quedar en la casilla 12 de la clasificación general.

Dicha casilla, aunque está alejada de los primeros puestos, le permitió bonificar las primeras dos unidades para una temporada que recién empieza.

Deportes

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el fin de 2026

Ciclismo

Nairo agonizó y Buitrago festejó: clasificación general de Tirreno-Adriático tras la etapa 1

Deportes

Temor por la suerte de cinco mujeres futbolistas iraníes que no cantaron el himno: las obligaron a hacer saludo militar

Deportes

Daniel Muñoz: se supo la gravedad de su lesión y si alcanzará a estar en los amistosos con la Selección Colombia

Deportes

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Deportes

Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

Deportes

Xavi lanza ‘bomba’ al Barcelona y cuenta quién impidió regreso de Messi: “Le iba a hacer la guerra”

Deportes

Canal y hora para ver a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el inicio de la temporada 2026

Deportes

Sebastián Montoya y un fin de semana para el olvido en Fórmula 2

Deportes

Sebastián Montoya consigue nuevo podio en Fórmula 2 tras magistral actuación en Silverstone

Carrera con ganador histórico

En los resúmenes a través de su página web de la F2, estos describieron cómo se dio la primera competencia de la campaña, con ganador histórico al término de las vueltas previstas.

“Nikola Tsolov consiguió su primera victoria en la Fórmula 2 de la FIA, convirtiéndose en el primer piloto búlgaro en ganar en el Campeonato”, resaltaron del vencedor.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

“Rafael Câmara siguió a su compañero novato hasta casa, logrando el P2 para Invicta Racing mientras que Laurens van Hoepen le consiguió a TRIDENT un podio en la tercera posición”, agregaron.

Sobre Montoya no hicieron mucha mención en el texto, más allá de contar que fue el primer corredor en pedir la asistencia de los mecánicos para modificar sus llantas.

“Ritomo Miyata estaba en movimiento en la vuelta 7, pasando por Kush Maini en la curva 9. Sebastián Montoya fue el primero en entrar a boxes para una parada obligatoria, cambiando a los neumáticos de compuesto blando", dijeron.

Próximo reto para Montoya

En la búsqueda por mejorar casillas en la clasificación, Sebastián ya alista lo que será la segunda salida del año en Sakhir, Catar.

Se tiene previsto que este circuito, las carreras previas, clasificación y final se desarrollen entre el 10 y el 12 de abril próximo. Pocos días después vendrá Yedda, entre el 17 y el 19 de abril.

Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

Calendario completo F2 2026

  1. 6–8 marzo – Melbourne 🇦🇺 (Albert Park)
  2. 10–12 abril – Sakhir 🇧🇭 (Bahréin)
  3. 17–19 abril – Jeddah 🇸🇦 (Arabia Saudita)
  4. 4–7 junio – Montecarlo 🇲🇨 (Mónaco)
  5. 12–14 junio – Barcelona 🇪🇸 (España)
  6. 26–28 junio – Spielberg 🇦🇹 (Austria – Red Bull Ring)
  7. 3–5 julio – Silverstone 🇬🇧 (Gran Bretaña)
  8. 17–19 julio – Spa-Francorchamps 🇧🇪 (Bélgica)
  9. 24–26 julio – Budapest 🇭🇺 (Hungría – Hungaroring)
  10. 4–6 septiembre – Monza 🇮🇹 (Italia)
  11. 11–13 septiembre – Madrid 🇪🇸 (nuevo circuito, sujeto a homologación)
  12. 25–27 septiembre – Bakú 🇦🇿 (Azerbaiyán)
  13. 27–29 noviembre – Lusail 🇶🇦 (Qatar)
  14. 4–6 diciembre – Yas Marina 🇦🇪 (Abu Dhabi – final de temporada)

Cabe recordar que esta división del automovilismo mundial se corre en un total de 13 países. Para 2026, la inclusión de un fin de semana en España (Barcelona) es de los mayores atractivos.

Más de Deportes

Deportivo Cali tendrá la segunda etapa de Rafael Dudamel, con quienes ya salieron campeones en 2021

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el fin de 2026

Nairo Quintana y Santiago Buitrago, cartas de Colombia en la Tirreno-Adriático 2026

Nairo agonizó y Buitrago festejó: clasificación general de Tirreno-Adriático tras la etapa 1

Cinco futbolistas iraníes abandonaron el hotel donde concentraban en Australia.

Temor por la suerte de cinco mujeres futbolistas iraníes que no cantaron el himno: las obligaron a hacer saludo militar

Daniel Muñoz vio comprometido un brazo tras una falta que le hicieron con Crystal Palace

Daniel Muñoz: se supo la gravedad de su lesión y si alcanzará a estar en los amistosos con la Selección Colombia

Franco Colapinto y la maniobra que evitó un accidente en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Luka Modrić encabeza los convocados de Croacia para el amistoso ante Colombia

Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

Lionel Messi estuvo a punto de llegar al Barcelona: Xavi reveló quién impidió su regreso.

Xavi lanza ‘bomba’ al Barcelona y cuenta quién impidió regreso de Messi: “Le iba a hacer la guerra”

Irak cuenta con líos logísticos para presentarse al repechaje del Mundial 2026

Repechaje del Mundial 2026 en vilo: Irak no iría y hay alarmas en Fifa por lo que pasará

Real Madrid vs. Manchester City: duelo atractivo en la fase de liga de Champions.

Real Madrid vs. Manchester City: inteligencia artificial dice quién ganará el duelo de ida en Champions League

Noticias Destacadas