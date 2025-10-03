Fórmula 1: se conoce el nuevo piloto confirmado para la temporada 2026; “Se quedará aquí”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 empieza a llegar a su fin, razón por la cual cada una de las escuderías ha iniciado el proceso de conformación de sus plantillas para el próximo año.

Uno de los rumores más recientes tiene que ver con el futuro del piloto Kimi Antonelli y su lugar en el equipo alemán Mercedes.

Frente a las posibilidades de dar un giro en su carrera deportiva, se pronunció el director del equipo, Toto Wolff, quien indicó que el italiano seguirá para la siguiente temporada, buscando que su rendimiento sea mejor que el del presente año.

El piloto italiano de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli llegaba antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos. | Foto: AFP

En medio de una entrevista con la cadena Sky Sports, se detallaron los planes de los directores de Mercedes con Kimi Antonelli: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al 100 %”.

Durante las primeras carreras del año, el rendimiento de Antonelli sorprendió al mundo del automovilismo; sin embargo, con el paso de las competencias, su inexperiencia le jugó una mala pasada.

El piloto italiano se formó bajo los estándares de la escudería Mercedes, siendo el reemplazo del siete veces campeón Lewis Hamilton para la temporada 2025.

Antonelli compartiría asiento con el piloto británico George Russell, quien se ha consolidado como el piloto principal de la escudería por su constancia en los primeros lugares de la competencia.

El piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, compite durante la primera sesión de práctica del Gran Premio de Fórmula | Foto: AFP

Cambio de reglamento

Para el próximo año, la máxima categoría del automovilismo vivirá un cambio en el reglamento con el objetivo de igualar las cargas entre los diversos equipos.

Los motores de cada una de las escuderías deberán cumplir con las especificaciones dadas por la FIA. Algunos directores deportivos han señalado a la prensa especializada que, desde hace algunos meses, trabajan en el monoplaza del año 2026, dejando de lado las evoluciones para el presente campeonato.

Otro de los cambios significativos será la inclusión de un nuevo equipo para la próxima temporada. El equipo Cadillac se sumará a las 10 escuadras que compiten actualmente.

Hace algunos días se decidió que Valtteri Bottas y Checo Pérez serán los encargados de liderar los intereses de la escuadra en las más de 20 competencias que tendrá el calendario 2026.