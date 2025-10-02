Suscribirse

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Singapur

La máxima categoría entra en la recta final del campeonato.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de octubre de 2025, 2:08 a. m.
Gran Premio de Singapur
McLaren tiene la posibilidad de volver a ganar un título mundial. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) | Foto: AFP

La Fórmula 1 vivirá una nueva prueba de su calendario cuando los pilotos de la gran carpa del automovilismo lleguen al circuito urbano de Singapur.

La carrera servirá para comprobar si McLaren logra recuperar el ritmo de competencia que demostró en la primera parte del año. Por su parte, Red Bull buscará continuar por la buena senda tras las dos recientes victorias de Max Verstappen.

McLaren's British driver Lando Norris (2nd L) leads the pack as he drives at the start of the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 22, 2024. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Lando Norris en la largada del Gran Premio de Singapur | Foto: AFP

Una de las principales incógnitas de la carrera será el estado anímico del piloto Lewis Hamilton, de Ferrari, por la muerte de su mascota Roscoe a inicios de semana.

Contexto: Red Bull rompe el mercado con millonaria indemnización a figura de la Fórmula 1; cifra es tendencia en redes sociales

La escuadra italiana le mostró un gran apoyo al piloto británico tras la confirmación de la noticia. Además, los fanáticos de la categoría se solidarizaron con lo ocurrido y recordaron los mejores momentos del animal, que era un visitante recurrente en las carreras de F1.

El circuito urbano de Singapur es una de las válidas más complicadas del calendario, debido al gran número de curvas con las que cuenta el trazado. Actualmente, la escudería McLaren lidera el campeonato de constructores y buscará consolidarse en la cima a lo largo del fin de semana.

Por otro lado, Oscar Piastri se encuentra en la primera posición del Mundial de Pilotos, seguido de su compañero de escuadra, el británico Lando Norris.

La competencia servirá para ir determinando los pilotos que harán parte de la parrilla del próximo año. El piloto argentino Franco Colapinto será otro de los protagonistas de la carrera, con el objetivo de revertir los malos resultados que ha mostrado en los últimos grandes premios.

Contexto: F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

En las próximas carreras, los equipos de la gran carpa del automovilismo deberán entregar la comunicación oficial sobre los dos componentes que integrarán cada equipo.

El siguiente paso del calendario de la Fórmula 1 será en territorio norteamericano, cuando la competencia llegue a Estados Unidos en dos ocasiones, a México en una edición y a Brasil en igual número de veces.

Finalmente, el campeonato concluirá en Medio Oriente, como es tradicional desde hace más de una década.

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen conduce su auto durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el circuito de Marina Bay, Singapur, el domingo 17 de septiembre de 2023. (Foto AP/Vincent Thian)
El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen conduce su auto durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el circuito de Marina Bay. | Foto: AP

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 3 de octubre

Práctica #1

04:30 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

07:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 4 de octubre

Práctica #3

04:30 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 4 de octubre

Carrera

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

