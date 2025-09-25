Suscribirse

Deportes

F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

El piloto se subirá al Hass modelo 2023 de la máxima categoría.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 7:52 p. m.
El momento del accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Baréin
El momento del accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Baréin | Foto: AFP

Romain Grosjean protagonizó hace algunos años uno de los accidentes más llamativos de la Fórmula 1. La última prueba del año 2020 causó una gran preocupación entre los amantes del deporte motor, cuando el piloto suizo chocó a más de 200 kilómetros por hora contra una de las barreras de protección.

En dicha ocasión, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

YouTube video player

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina se derramó, provocando un incendio. Sin embargo, el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para dirigirse a una ambulancia.

Durante 27 segundos, el experimentado piloto batalló en medio de las llamas para lograr salir del cockpit de seguridad, el cual fue un elemento diferencial para esquivar la muerte en el trazado.

Contexto: Checo Pérez regresa a la Fórmula 1: anunció su nuevo equipo y firmó contrato para 2026

Grosjean sufrió graves quemaduras en sus manos y pies, y dejó la máxima categoría del automovilismo, dando paso a pilotos más jóvenes.

Desde el día de su accidente, Romain Grosjean ha competido en suelo norteamericano, demostrando su destreza en el automovilismo mundial.

“Bueno, volviendo a la Fórmula 1, cinco años después, con Haas, gracias a Gene y a Ayo, lo hicimos posible. Mugello es una de mis carreras favoritas en el mundo, así que estoy muy emocionado por ello. Creo que todavía recuerdo todos los botones del volante, pero, por supuesto, hay mucha emoción al respecto”, declaró el piloto por medio de la cuenta de X de Haas.

Retorno a los autos de la máxima categoría

En la mañana del 25 de septiembre, los principales portales de la Fórmula 1 compartieron la noticia del regreso de Grosjean a un auto de la categoría reina.

“La última vez que estuve en un Fórmula 1 no fue una experiencia agradable, pero aquí estamos y no puedo esperar. Tenemos un montón de miembros del equipo que van a venir. Muchos de ellos estuvieron aquí desde el primer día, en 2016, cuando llegamos a Australia y conseguimos los primeros puntos”, complementó Grosjean.

Contexto: Tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el accidente de Oscar Piastri en el GP de Azerbaiyán

Por medio del monoplaza del año 2023 utilizado por la escudería estadounidense Haas, el piloto suizo volverá a asumir el control de uno de los autos de carreras más rápidos del mundo.

El circuito de Mugello fue el escenario elegido para el retorno de una de las figuras más importantes de la Fórmula 1 en la última década. En el mismo se desarrollará una competencia con autos de dos más de dos años de antigüedad en la categoría.

En el evento participarán diversos pilotos que han pasado por el campeonato mundial y algunos que buscan sus primeros acercamientos al mundo de la velocidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pentágono convoca inusual reunión con cientos de oficiales: ¿qué trama la cúpula militar?

2. Esta es la última publicación de Angie Miller, la novia de B King, que estaría desaparecida en México

3. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

4. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

5. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fórmula 1pilotoAutomóviles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.