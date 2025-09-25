F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

Romain Grosjean protagonizó hace algunos años uno de los accidentes más llamativos de la Fórmula 1. La última prueba del año 2020 causó una gran preocupación entre los amantes del deporte motor, cuando el piloto suizo chocó a más de 200 kilómetros por hora contra una de las barreras de protección.

En dicha ocasión, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina se derramó, provocando un incendio. Sin embargo, el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para dirigirse a una ambulancia.

Durante 27 segundos, el experimentado piloto batalló en medio de las llamas para lograr salir del cockpit de seguridad, el cual fue un elemento diferencial para esquivar la muerte en el trazado.

Grosjean sufrió graves quemaduras en sus manos y pies, y dejó la máxima categoría del automovilismo, dando paso a pilotos más jóvenes.

Desde el día de su accidente, Romain Grosjean ha competido en suelo norteamericano, demostrando su destreza en el automovilismo mundial.

“Bueno, volviendo a la Fórmula 1, cinco años después, con Haas, gracias a Gene y a Ayo, lo hicimos posible. Mugello es una de mis carreras favoritas en el mundo, así que estoy muy emocionado por ello. Creo que todavía recuerdo todos los botones del volante, pero, por supuesto, hay mucha emoción al respecto”, declaró el piloto por medio de la cuenta de X de Haas.

Retorno a los autos de la máxima categoría

En la mañana del 25 de septiembre, los principales portales de la Fórmula 1 compartieron la noticia del regreso de Grosjean a un auto de la categoría reina.

“La última vez que estuve en un Fórmula 1 no fue una experiencia agradable, pero aquí estamos y no puedo esperar. Tenemos un montón de miembros del equipo que van a venir. Muchos de ellos estuvieron aquí desde el primer día, en 2016, cuando llegamos a Australia y conseguimos los primeros puntos”, complementó Grosjean.

Por medio del monoplaza del año 2023 utilizado por la escudería estadounidense Haas, el piloto suizo volverá a asumir el control de uno de los autos de carreras más rápidos del mundo.

El circuito de Mugello fue el escenario elegido para el retorno de una de las figuras más importantes de la Fórmula 1 en la última década. En el mismo se desarrollará una competencia con autos de dos más de dos años de antigüedad en la categoría.