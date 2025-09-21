Tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el accidente de Oscar Piastri en el GP de Azerbaiyán

A Max Verstappen le sentó el parón de verano. El piloto neerlandés sumó su segunda victoria consecutiva de septiembre y redujo diferencias en la clasificación mundial de pilotos.

Oscar Piastri, líder de la tabla, firmó un fin de semana para el olvido. El australiano se accidentó en la primera vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán, luego de una maniobra en la que se fue de frente contra las barreras de protección.

Cabe recordar que Piastri ya se había accidentado en la Q3 del sábado, razón por la que arrancó desde la novena posición de la grilla.

En su desespero por ganar posiciones y acercarse a Verstappen, el piloto de McLaren perdió el control en una curva y terminó con todo el alerón delantero destruido.

Drama on the first lap!



Here's Piastri heading into the wall and out of the race

Verstappen gana, Sainz al podio

Tras el retiro de Piastri, las esperanzas de McLaren reposaban en Lando Norris. Desafortunadamente, el británico tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y desaprovechó la oportunidad de acercarse en la clasificación a su compañero de equipo.

El gran ganador del día fue Verstappen, quien sumó los 25 puntos de la victoria y le recortó diferencias a sus dos rivales directos por el título.

George Russell (Mercedes) vio la bandera a cuadros en segundo lugar, mientras que Carlos Sainz (Williams) dio la sorpresa terminando en el tercer cajón.

Lewis Hamilton (Ferrari) le peleó el lugar a Norris sobre el final de la carrera, pero no le alcanzó para superarlo y terminó en el octavo lugar por encima de su compañero Charles Leclerc.

Liam Lawson e Isack Hadjar tuvieron un gran desempeño en el circuito de Bakú. Los dos pilotos de Racing Bulls se metieron en zona de puntuación, cerrando un buen fin de semana para el equipo filial de Red Bull.

Max Verstappen ganó de principio a fin en Azerbaiyán | Foto: AFP

La siguiente cita de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Singapur, programado para el próximo 5 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. Con el campeonato muy cerrado, será clave para Piastri recuperar el terreno perdido y volver a sacarle distancia a Verstappen.

En total, quedan siete grandes premios por disputar, lo que sigue siendo una situación favorable para McLaren y su deseo de coronarse campeón del mundial de pilotos. En la tabla de constructores tienen una ventaja gigante que podría coronarlos campeones en Singapur a principios del próximo mes.

Clasificación mundial - Fórmula 1

1. Oscar Piastri (McLaren) - 324 puntos

2. Lando Norris (McLaren) - 299 puntos

3. Max Verstappen (Red Bull) - 255 puntos

4. George Russell (Mercedes) - 212 puntos

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 165 puntos

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 112 puntos

7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 78 puntos

8. Alex Albon (Williams) - 70 puntos

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 puntos