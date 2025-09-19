Formula 1: ¿Qué tiene que pasar para que McLaren logre el título de Constructores en la carrera?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su etapa decisiva al llegar a la última parte del calendario, con los últimos circuitos en Europa y su posterior paso por tierras americanas.

A lo largo del año, la escudería McLaren ha mostrado un dominio abrumador gracias al diseño de su monoplaza, que ha demostrado una gran velocidad en los distintos circuitos del campeonato.

El equipo de origen británico logró coronarse campeón del Campeonato de Constructores en el año 2024, superando a Ferrari en las últimas carreras del calendario.

Para este año, la situación es todavía más favorable para los autos color papaya: tras las pruebas disputadas, cuentan con un total de 617 puntos y una ventaja de 337 sobre Ferrari.

McLaren más cerca del título de constructores | Foto: AFP

La amplia ventaja que posee McLaren le da la posibilidad de quedarse con el título este fin de semana en el circuito de Bakú.

Para que McLaren pueda celebrar un nuevo título en el campeonato por equipos, necesita estar 346 puntos por delante de Ferrari tras la finalización del Gran Premio de Azerbaiyán.

Este escenario solo será posible si Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos del equipo, obtienen un 1-2 en la carrera, demostrando una vez más la velocidad y consistencia del monoplaza.

Si, por el contrario, los pilotos de McLaren no obtienen la victoria, deberán procurar no ceder más de 9 puntos frente a los pilotos de Ferrari, 11 frente a los de Mercedes, y 32 frente a los de la escudería austríaca Red Bull.

La clasificación de la carrera se desarrollará este sábado y podrá seguirse a través de Disney+ y ESPN. Por su parte, el Gran Premio se disputará desde las 6:00 a. m. del domingo, 21 de septiembre. El circuito callejero de Bakú es considerado uno de los más exigentes del calendario actual.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri es el líder del campeonato 2025. | Foto: AFP

¿McLaren rumbo a un récord de puntos?

Gracias a los éxitos conseguidos a lo largo del año, expertos de la categoría señalan que el equipo podría rozar la barrera de los mil puntos en la presente temporada.

Un análisis realizado por beIN Sports destaca que los modelos de simulación proyectan a McLaren con 925 puntos, lo que sería uno de los puntajes más altos desde la modificación del sistema de puntuación.