Max Verstappen rompe la hegemonía de McLaren y gana el Gran Premio de Italia

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza, por delante de los dos McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que se mantiene líder del Mundial.

En el célebre circuito de Monza, muy cerca de la sede de la mítica Scuderia, los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton acabaron en la cuarta y la sexta plaza.

Es la tercera victoria esta temporada para el tetracampeón del mundo (luego de Japón y Emilia-Romaña) y Verstappen pone así fin a una racha de cinco victorias consecutivas de McLaren.

Pese a la victoria, las posibilidades de revalidar el título para Verstappen son ínfimas.

A falta de ocho carreras para el final de la temporada, el neerlandés suma 230 puntos en la clasificación del Mundial y sigue estando muy lejos de Piastri, líder con 324 unidades, 31 más que su compañero Norris.

En Monza se vivió una carrera bastante insípida, ya que los cinco primeros clasificados en la parrilla de salida acabaron en esas mismas posiciones, sin cambios. Ni siquiera la posibilidad de ver a un Ferrari subir al podio dio emoción a la carrera, ya que el monegasco Leclerc acabó a más de cuatro segundos de Piastri.

Los tifosi de Ferrari, que coparon las gradas de “su” circuito, sí vibraron al comienzo de la carrera, cuando Hamilton, con una gran remontada, pasó del décimo puesto de la parrilla (cumpliendo una sanción de cinco puestos) al sexto, pero el siete veces campeón del mundo no pudo hacer más y se quedó tras su excompañero en Mercedes George Russell.

El tailandés Alexander Albon (Williams), el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) completaron el Top 10.

El español Carlos Sainz (Williams) estuvo cerca de entrar en los puntos (11º) y su veterano compatriota Fernando Alonso abandonó por problemas mecánicos en su Aston Martin.

El argentino Franco Colapinto sigue sin encontrar la manera de domar su Alpine y finalizó en la 16ª plaza.