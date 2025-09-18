Suscribirse

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

McLaren busca recuperar el terreno perdido en Italia.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 2:52 a. m.
El piloto alemán del Haas F1 Team, Mick Schumacher, conduce su automóvil durante la segunda sesión de práctica antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán, en el circuito de la ciudad de Bakú el 10 de junio de 2022. NATALIA KOLESNIKOVA / AFP
La carrera es una de las más aguerridas del calendario. | Foto: AFP

Como en 2025, la temporada 2026 de Fórmula 1 contará con seis carreras esprint, incluyendo tres inéditas; en Montreal, Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, anunció la Fórmula 1 este martes en un comunicado.

Los circuitos de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña) completan la lista.

Contexto: Arrestan a intrépido piloto que manejaba un carro de Fórmula 1 por las autopistas checas; así se veían sus aventuras

Solo Shanghái y Miami lograron conservar su carrera esprint un año más, mientras que Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Catar) serán reemplazados.

Para Silverstone supone un regreso al pasado, ya que el mítico circuito inglés organizó la primera carrera esprint de la historia de la F1 en 2021, mientras que Singapur, Montreal y Zandvoort, en su última temporada en el calendario, tendrán el honor de organizarla por primera vez.

La F1, que desea aumentar el número de esprints en el futuro para alcanzar al menos 10 o incluso 12 en 2027, ha decidido mantener un total de seis carreras en 2026 para no sobrecargar a los equipos, que ya estarán muy ocupados con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica.

Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
El último ganador fue Oscar Piastri. | Foto: AFP

La competición también está considerando introducir en 2027 un cambio en el formato de los esprints y eventualmente una parrilla invertida para los diez primeros de la clasificación, como ya se practica en las carreras esprint de la Fórmula 2.

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 (de 24), de viernes a domingo en el circuito urbano de Bakú (6,003 km):

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 puntos

2. Lando Norris (GBR) 293

3. Max Verstappen (NED) 230

4. George Russell (GBR) 194

5. Charles Leclerc (MON) 163

6. Lewis Hamilton (GBR) 117

7. Alexander Albon (THA) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66

9. Isack Hadjar (FRA) 38

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

17. Oliver Bearman (GBR) 16

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 617 puntos

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 19 de septiembre

Práctica #1

03:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 20 de septiembre

Práctica #3

03:30 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 21 de septiembre

Carrera

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP

