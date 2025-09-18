Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

Como en 2025, la temporada 2026 de Fórmula 1 contará con seis carreras esprint, incluyendo tres inéditas; en Montreal, Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, anunció la Fórmula 1 este martes en un comunicado.

Los circuitos de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña) completan la lista.

Solo Shanghái y Miami lograron conservar su carrera esprint un año más, mientras que Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Catar) serán reemplazados.

Para Silverstone supone un regreso al pasado, ya que el mítico circuito inglés organizó la primera carrera esprint de la historia de la F1 en 2021, mientras que Singapur, Montreal y Zandvoort, en su última temporada en el calendario, tendrán el honor de organizarla por primera vez.

La F1, que desea aumentar el número de esprints en el futuro para alcanzar al menos 10 o incluso 12 en 2027, ha decidido mantener un total de seis carreras en 2026 para no sobrecargar a los equipos, que ya estarán muy ocupados con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica.

El último ganador fue Oscar Piastri. | Foto: AFP

La competición también está considerando introducir en 2027 un cambio en el formato de los esprints y eventualmente una parrilla invertida para los diez primeros de la clasificación, como ya se practica en las carreras esprint de la Fórmula 2.

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 (de 24), de viernes a domingo en el circuito urbano de Bakú (6,003 km):

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 puntos

2. Lando Norris (GBR) 293

3. Max Verstappen (NED) 230

4. George Russell (GBR) 194

5. Charles Leclerc (MON) 163

6. Lewis Hamilton (GBR) 117

7. Alexander Albon (THA) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66

9. Isack Hadjar (FRA) 38

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

17. Oliver Bearman (GBR) 16

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 617 puntos

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 19 de septiembre

Práctica #1

03:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 20 de septiembre

Práctica #3

03:30 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 21 de septiembre

Carrera

06:00 a. m. (COL) por Disney+.