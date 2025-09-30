Red Bull rompe el mercado con millonaria indemnización a figura de la Fórmula 1; cifra es tendencia en redes sociales

El pasado mes de julio anunciaron su divorcio y este martes se dio el paso definitivo: el británico Christian Horner y la escudería Red Bull firmaron la ruptura del contrato que mantenían ambas partes hasta 2030, poniendo fin a dos décadas de éxitos conjuntos.

Según medios británicos, el que fuera máximo dirigente de la escudería de F1 recibirá unos 80 millones de libras (107 millones de dólares) como compensación.

Christian Horner deja su cargo como director general de Red Bull Racing | Foto: AP

“Oracle Red Bull Racing anuncia que el manager principal y director general Christian Horner abandona la escudería”, anunció el equipo en un comunicado.

El dirigente de 51 años, que ahora es libre para firmar por otro equipo, “fue liberado de sus funciones operativas” el pasado 9 de julio, según el comunicado de la escudería, en el que se anunció al francés Laurent Mekies como su sucesor.

Esta decisión se produjo después de meses en los que el rendimiento del equipo había disminuido, superado por McLaren en la clasificación de constructores el año pasado, y en medio de conflictos internos sobre todo a causa de las acusaciones contra Horner y de las relaciones tensas con Verstappen y con su padre.

También en estos últimos meses, el histórico ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, artífice de los monoplazas campeones del mundo, se fue a la competencia, a Aston Martin.

Horner se había unido a Red Bull en 2005 como director de escudería, llevando al equipo a conquistar seis títulos mundiales de constructores y ocho de pilotos, cuatro para Sebastian Vettel y otros tantos para Max Verstappen.

En 2024 fue objeto de una investigación interna de la que fue finalmente absuelto, después de acusaciones de acoso sexual formuladas por una empleada del equipo.

El ex director de Red Bull, Christian Horner, camina por los pits durante el Gran Premio de la Fórmula Uno en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (Carlos Perez Gallardo/Pool Photo vía AP) | Foto: AP

Continuidad de erstappen en Red Bull

El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, puso fin a semanas de rumores sobre su futuro al confirmarque seguirá en Red Bull en 2026.

Verstappen, sobre quien se especulaba que podría fichar por la escudería Mercedes, declaró que era el momento de “parar todos los rumores”, y lo hizo en el marco del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

“Nunca he dicho nada al respecto porque estaba concentrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento”, explicó desde el circuito de Hungaroring.

El futuro del neerlandés se convirtió en tema de especulación cuando el británico George Russell reveló que su escudería, Mercedes, estaba en conversaciones con el mánager de Verstappen sobre sus planes futuros.