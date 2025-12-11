Polémico despido en la Fórmula 1; principal figura se llevará millonaria indemnización

Una nueva polémica sacude a la escudería austriaca Red Bull. Tras la pérdida del mundial a manos del piloto de McLaren, Lando Norris, ahora se anuncia la salida de una de sus figuras más importantes.

El influyente asesor de Red Bull, Helmut Marko, miembro de la escudería austriaca desde su llegada a la parrilla de la Fórmula 1 en 2005, dejará sus funciones a finales de 2025, confirmó este martes el equipo.

El austriaco de 82 años, cercano al cuatro veces campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen y también responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, tenía contrato hasta 2026.

“Tras más de 20 años como asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko decidió retirarse a finales de 2025. A sus 82 años, fue uno de los artífices clave de la era de Red Bull en la Fórmula 1 y también del programa junior de Red Bull”, escribió Red Bull en un breve comunicado.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, habla con el director del equipo Red Bull de Fórmula Uno, Helmut Marko. | Foto: AFP

En los últimos días del año, la escudería deberá definir a las personas que harán parte del equipo técnico para la nueva temporada, que dará inicio en marzo de 2026.

“Ha sido una época maravillosa que pude ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento. Todo lo que construimos y logramos juntos me llena de orgullo”, destacó el expiloto austriaco, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971.

Marko declaró que la pérdida del título mundial por parte de Max Verstappen el domingo en Abu Dabi, a pesar de quedar a solo dos puntos del finalmente campeón Lando Norris (McLaren) tras una increíble remontada al final de temporada, lo marcó “profundamente”.

Helmut Marko y Sergio 'Checo' Pérez en su paso por Red Bull. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Compensación millonaria

El diario alemán Bild señala que el austriaco recibirá más de 10 millones de dólares gracias a las cláusulas con las que cuenta en su contrato. Cabe señalar que Marko era una de las principales figuras del equipo y contaba con el poder para la toma de decisiones deportivas.

Esta decisión se produjo después de meses en los que el rendimiento del equipo había disminuido, superado por McLaren en la clasificación de constructores el año pasado, y en medio de conflictos internos, sobre todo a causa de las acusaciones contra Marko y de las relaciones tensas con Verstappen y con su padre.