Dos poderosas marcas de lujo anuncian alianza. ¿Para qué es?

Una es una icónica marca de agua que se pasea por los restaurantes más lujosos del mundo. El otro componente de la alianza es nada más y nada menos que Scudería Ferrari HP.

La mencionada alianza será a largo plazo, y busca “inspirar a los consumidores a dar lo mejor de sí”. No en vano, la estrategia involucra a dos marcas de esas de las que casi no hay quien no haya sabido de ellas.

Se trata de una alianza estratégica, según confirmaron los voceros involucrados. En el caso de S.Pellegrino, está en la búsqueda de honrar su compromiso con el público más joven, afirmaron.

(Photo by Jean-Francois MONIER / AFP) | Foto: AFP

¿Qué implica el acuerdo?

El acuerdo implica que S.Pellegrino colaborará con Scuderia Ferrari HP, el equipo de Fórmula 1, y con el Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, el campeonato de automovilismo de marca única creado en 1993.

El mensaje, en el fondo, es posicionar el compromiso con el rendimiento, lo que toca con la razón de ser de las dos marcas.

La vocería de S.Pellegrino afirma que ha tenido como objetivo fomentar el arte de vivir con buen gusto. Por esa razón es que trabajan para “inspirar a los consumidores a dar lo mejor de sí”, afirmaron.

Agua mineral | Foto: Getty Images/Image Source

Muriel Lienau, directora ejecutiva de Nestlé Waters & Premium Beverages, afirma que la asociación con Ferrari procura aprovechar su estatus icónico y relevancia cultural para impulsar el crecimiento global y fortalecer la posición de la marca impulsora de un estilo de vida premium, pues, “hace más de 125 años ha celebrado el arte de vivir con buen gusto”.

Según Lienau, “S.Pellegrino comparte más que un país de origen con Ferrari (Italia). Comparten también una tradición. El agua mineral, por ejemplo, que tuvo su origen en Milán, hoy se distribuye en más de 150 países a través de filiales y socios en los cinco continentes.

Habrá eventos con figuras de la Fórmula 1

En el contexto de la alianza se organizarán eventos globales en los próximos años, que reunirán a pioneros culinarios, diseñadores visionarios, creadores de tendencias culturales y personalidades de la Fórmula 1.