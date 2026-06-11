Precio del euro para este 11 de junio en Colombia: así fluctúa la divisa

El euro es una de las monedas más importantes para la economía colombiana porque es una de las monedas más utilizadas en el comercio y las finanzas internacionales. Además, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Por ello, muchos ven con interés la inversión en esta divisa, dado que además de generar rentabilidades, representa un resguardo para el patrimonio.

El euro también facilita las exportaciones e importaciones comerciales con la Unión Europea. Además, su alta cotización frente al peso colombiano impacta directamente las remesas familiares y los costos de viajar al exterior.

La moneda europea registró variaciones en Colombia y sigue siendo una referencia clave para inversionistas, viajeros y empresas. Foto: Getty Images

Antes de evaluar los precios, es importante que sepa que, a diferencia del dólar, no existe una TRM oficial para el euro certificada diariamente por la Superintendencia Financiera. La TRM colombiana solo aplica para el dólar estadounidense (USD/COP).

Precio del euro para hoy: así se cotiza este 11 de junio en el Banco de la República y la Superfinanciera

En la cotización del euro en el Banco de la República para este jueves, 11 de junio, este se fija en un precio de $4.137 actualmente, lo que significa un aumento del 0,27 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.148.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de junio

Por su parte, en la cotización del euro en la Superintendencia Financiera, este se fija en un precio de $4.120 actualmente, lo que significa un aumento del 0,49 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.140.

Si usted desea adquirir euros, puede hacerlo en distintas entidades bancarias y también en casas de cambio en todo el país, que manejan un precio autónomo y definido a través de la ley de oferta y demanda.

¿Tiene pensado comprar euros? Conozca cómo se mueve la divisa este jueves y qué factores están impulsando su comportamiento. Foto: Adobe Stock/ AFP

El BCE sube sus tasas a 2,25% por la inflación causada por la guerra en Irán

El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves un cuarto de punto porcentual su principal tasa hasta el 2,25% para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra en Oriente Medio.

Cómo se mueve el bitcoin hoy, 11 de junio: se recupera tras dura caída del 50% en su valor

Es la primera subida desde septiembre de 2023.

La guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán, acompañada del cierre del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, ha disparado los precios de la energía.