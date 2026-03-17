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Botero en Singapur: la muestra más grande del genio del arte colombiano

El primogénito de Fernando Botero celebra el legado de su padre con una muestra de las obras más representativas del artista en el IMBA Theatre.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 2:28 p. m.
Botero junto a una de las Mona Lisas que tanto le gustaba pintar a su padre.
Botero junto a una de las Mona Lisas que tanto le gustaba pintar a su padre. Foto: Guillermo Torres

En su apartamento en Bogotá, rodeado de pinturas que son a la vez obras de vuelo universal y sentidos recuerdos familiares, el hijo mayor del aclamado artista recibió a Jet-set para hablar de Botero en Singapur, el mayor hito en cuanto exposiciones del maestro, fallecido en 2023.

La elección del lugar, cuenta, no fue al azar: “Singapur, una de las grandes metrópolis del mundo, se ha posicionado en los últimos años como una capital del arte en Asia. Su feria reviste una gran importancia, grandes galerías están ubicadas allí, hay una base de coleccionistas notable y mucha actividad de los museos”, explicó.

Por eso, le propuso al gobierno local hacer la muestra en esta ciudad-Estado donde vive el mayor número de coleccionistas per cápita y posiblemente se concentran más obras de Botero que en cualquier otro sitio del planeta, agregó.

La muestra tiene lugar en el IMBA Theatre, que hace parte del parque Gardens by the Bay, uno de los sitios más visitados del planeta.
La muestra tiene lugar en el IMBA Theatre, que hace parte del parque Gardens by the Bay, uno de los sitios más visitados del planeta. Foto: IMBA

Desde el 13 de febrero, 130 pinturas y dibujos, más diez esculturas monumentales del artífice se exponen dentro y fuera del IMBA Theatre, que hace parte de Gardens by the Bay, versión del Central Park de Nueva York al modo de Singapur. Botero contó que “es el octavo lugar más visitado del mundo, después de puntos como la Torre Eiffel de París o el Coliseo de Roma. Su tráfico de 18 millones de personas al año garantiza que la exposición será visitada por centenares de miles de espectadores en sus tres meses de duración”.

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Botero en Singapur tiene varios componentes. La exhibición propiamente dicha, titulada Heart of Volume, presenta pinturas, dibujos y esculturas, que reflejan el circo, el carnaval, la naturaleza muerta, la tauromaquia, las escenas de Medellín, y otros temas que obsesionaron a Botero.

En fin, la selección abarca la evolución de su estilo distintivo a lo largo de 70 años, con sus ricos colores, el dibujo preciso y la teatralidad en la composición. Así mismo, añade Botero Zea, es una lección sobre las técnicas en las que su papá fue diestro: óleo, tinta, pastel, acuarela, escultura de interiores en bronce y mármol y escultura monumental.

Los jardines del parque Gardens by the Bay acogen diez esculturas monumentales de Botero.
Los jardines del parque Gardens by the Bay acogen diez esculturas monumentales de Botero. Foto: Fundación Botero

Otro elemento de la exposición es A Life in Fullness, la primera experiencia inmersiva sobre el maestro en el mundo. Narrado por su hijo mayor, este viaje audiovisual recorre su biografía y trae a la vida sus típicas formas voluminosas, sus experiencias y las profundas emociones que encierra su arte, a través de una mezcla de animación, material de archivo y storytelling espacial. Así mismo, los jardines acogen Garden Grandeur, exhibición de diez esculturas monumentales que honra su creencia de que el arte debe ser disfrutado como parte de la vida diaria.

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Botero en Singapur encaja perfecto con el positivo comportamiento de las creaciones del artista tras su partida. Su hijo destaca récords en subastas como el de Los músicos, vendido por Christie’s en 5,1 millones de dólares, o Caballo monumental, que alcanzó los 4,9 millones de dólares en Sotheby’s. “Si bien el maestro no está vivo físicamente, su obra está muy presente en el mercado internacional del arte”, concluyó.