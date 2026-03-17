Boom de pádel en Colombia: este nuevo complejo eleva la experiencia del juego

El pádel dejó de ser un deporte de nicho para convertirse en uno de los fenómenos deportivos más grandes del mundo. Y Colombia no es la excepción. En medio de este auge, Spin Pádel, el proyecto desarrollado por Spinning Center, se consolida como uno de los epicentros de esta disciplina en el país, además de un espacio donde el deporte, la experiencia social y el bienestar se integran en un mismo lugar.

La iniciativa nació como parte de un proceso de transformación de la compañía. Spinning Center decidió ampliar su modelo tradicional de gimnasio para ofrecer experiencias deportivas más completas.

En Spin Pádel las personas pueden agendar sesiones para aprender con instructores expertos o jugar libre. Foto: JOSÉ VARGAS

“Desde 2023 Spinning Center trabaja por diversificar su oferta de servicios y Spin Pádel nació como parte de este proyecto. Su objetivo es evolucionar el modelo convencional de gimnasio a clubes deportivos con una oferta más integral para nuestros más de 40.000 afiliados”, explicó Laura Casallas, representante de la marca.

Gran parte del éxito del pádel radica en su facilidad para aprenderlo y en el carácter social que lo define. A diferencia de otros deportes de raqueta, permite que jugadores con distintos niveles puedan compartir la cancha y disfrutar del juego desde el primer momento.

Cesar Casallas, CEO de Spinning Center Gym y Spin Pádel. Foto: JOSÉ VARGAS

Por eso, Spin Pádel fue concebido como un espacio abierto para diferentes perfiles de jugadores. “El proyecto está pensado para atender a cualquier tipo de público, de cualquier edad y con cualquier objetivo deportivo, desde quienes practican el pádel de manera recreativa hasta quienes buscan desarrollarse a nivel competitivo”, detalló Casallas.

Desde el comienzo, el proyecto se diseñó con la ambición de convertirse en uno de los clubes de pádel más importantes de la capital del país. Cuenta con nueve canchas profesionales y una cancha tipo estadio pensada para torneos y competencias de alto nivel. Además de servicios de academia, entrenadores certificados, clases individuales y grupales, espacios para ligas internas y torneos. En total, se realizó una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos.

La experiencia del club también se extiende más allá de las canchas. Las zonas sociales y los espacios de encuentro buscan reforzar una de las características más reconocidas de este deporte: hacer comunidad.

En Spin Pádel las personas pueden agendar sesiones para aprender con instructores expertos o jugar libre. Foto: JOSÉ VARGAS

Dentro del mundo del pádel incluso existe el concepto del “tercer tiempo”, que hace referencia a ese momento de conversación y socialización que se vive antes o después de cada partido.

A pesar del crecimiento reciente, el potencial del pádel en Colombia sigue siendo enorme. “La penetración del pádel en el país aún es inferior al 0,1 por ciento de la población y podría llegar a niveles del 10 o 12 por ciento como ocurre en ciudades como Madrid o Buenos Aires”, finalizó Casallas.

A pesar del crecimiento reciente, el potencial del pádel en Colombia sigue siendo enorme. Foto: José Vargas

Para Spinning Center, este panorama representa una oportunidad para fortalecer la comunidad deportiva y posicionar a Bogotá como uno de los mercados con mayor proyección para esta disciplina en la región.

*Contenido elaborado con el apoyo de Spinning Center.