Aura Alba, el nuevo perfume de Natura que mezcla lujo y sofisticación: así se vivió su lanzamiento

Desde que Natura anunció el lanzamiento de su nuevo perfume, cuya esencia es la Rosa Alba de Konare —una variedad exclusiva originaria de Bulgaria—, muchas mujeres quedaron a la expectativa.
El pasado 9 de abril, la Galería La Amazone, en el corazón de Chapinero Alto, fue el escenario de la presentación oficial de esta nueva fragancia de la alta perfumería: un producto delicado y sofisticado, con una mezcla de carácter.
Esa noche brillaron dos protagonistas. Por un lado, la Rosa Blanca de Konare, una flor inédita y de una rareza extraordinaria que solo florece en el Valle de las Rosas en Bulgaria, y que aporta a la fragancia un matiz de exclusividad y pureza. Sus pétalos blancos marfil evocan el alba y otorgan, además, una luminosidad increíble, sumado a sus notas de lichia, sándalo y pachuli.
Entre miles de estas rosas que ambientaron la galería, una bailarina artística sensibilizó a las asistentes, entre quienes estaban Julieta Piñeres, Pilar Castaño, Eleonora Morales, Andrea Guerrero y otras mujeres influyentes del país, que brindaron con unos Signature Cocktails creados exclusivamente para la ocasión.
También participó Claudia Bahamón, embajadora de la marca, quien no solo dio la bienvenida a este grupo VIP de mujeres, sino que una vez más mostró su esencia más pura: una mezcla de dulzura, seguridad, tranquilidad y cuidado genuino por el otro. Cuatro características que van muy de la mano con las notas de salida de lychee y flor de miel de Aura Alba, y sus notas de fondo de sándalo y pachulí.
Experiencia completa
Las asistentes también vivieron un auténtico maridaje sinestésico. Un chef especializado diseñó estaciones gastronómicas en las que cada bocado rindió un homenaje a las notas olfativas del perfume, convirtiendo la experiencia en un ejercicio sensorial: aromas entremezclados con colores, sabores, sonidos y texturas.
Es así como Aura Alba no puede verse sólo como un perfume, es una declaración de lujo consciente, sofisticado y profundamente conectado con el origen. Con este lanzamiento Natura se reafirma como referente de cosmética y perfumería a nivel mundial. Fue una ocasión especial para celebrar la vida con un estilo radiante: el verdadero sinónimo de prestigio.
*Contenido elaborado con el apoyo de Natura.