Ágatha Ruiz de la Prada, la segunda personalidad española en declararse colombiana de corazón

Ágatha Ruiz de la Prada se dedicó por mucho tiempo a cultivar la imagen de una mujer distante. Era cortante y a veces respondía con monosílabos, algo muy similar a lo que hacía su ídolo Andy Warhol. Pero en su reciente visita a Colombia dejó ver su lado altruista.

Por un lado, su agenda buscó generar conciencia sobre el impacto ambiental de la industria que representa. La moda es uno de los sectores que más contamina. Se calcula que cada año esta industria representa el 10% de las emisiones globales de carbono, una cantidad igual a la que produce toda la Unión Europea, según un análisis de Business Insider. Este impacto se ha profundizado por cuenta del fast-fashion, que aunque ha democratizado la moda también genera 92 millones toneladas de residuos o de desperdicios y el 85% termina en vertederos todos los años.

Desde sus inicios, la reconocida diseñadora española se ha caracterizado por reutilizar distintos materiales para sus creaciones, como retazos de prendas que ya no se usan. Hoy lleva la moda sostenible como su bandera a cualquier lugar a donde va. Y así lo hizo durante su paso por Ibagué y Bogotá.

En la capital del Tolima fue la invitada de honor de la 8ª Mesa de Economía Circular que organiza la OCDE y que por primera vez se realizó en una ciudad latinoamericana. Aquí sacó tiempo para reunirse con emprendedores locales y compartir su experiencia. Además participó en un par de conversatorios y recorrió las calles en coloridos buses que se pintaron en su honor.

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El cronograma en Bogotá estuvo aún más apretado, pero lleno de gestos simbólicos que la conmovieron hasta las lágrimas. Junto a la primera dama de la ciudad, Carolina Deik, visitó una de las localidades del sur, San Cristóbal, en donde se avanza en un proceso de embellecimiento urbano (andenes, calles, parques). Aquí participó en la intervención de una de las escaleras más transitadas que dejaron atrás el gris y frío cemento para vestirse con los corazones y flores icónicos de la diseñadora madrileña. La Fundación Tejidos Urbanos acompañó la jornada, que forma parte del esfuerzo que lidera para fortalecer el tejido social y la cultura ciudadana de esta zona vulnerable de la capital del país.

Colombiana de corazón

Ágatha Ruiz de la Prada es la segunda personalidad de nacionalidad española en declararse colombiana de corazón, la primera fue el cantante Miguel Bosé. Esta declaración la hizo durante el conversatorio Moda con propósito, que se realizó en el Centro Felicidad de Chapinero. En medio de un auditorio lleno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la nombró embajadora de la ciudad.

La diseñadora no pudo ocultar su emoción y confesó que era uno de los momentos más significativos de su vida, porque se considera una seguidora de la lucha política de Luis Carlos Galán, padre del alcalde.

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Este reconocimiento es producto de un interés genuino de Ruiz de la Prada por dejar un legado, que tanto la industria en el país como los consumidores y quienes sueñan con ser diseñadores aprendan de moda sostenible: cómo extender la vida útil de las prendas, de qué manera hacerle frente a la tendencia del fast fashion, acciones cotidianas que ayuden a frenar la generación de residuos de esta industria, entre otras.

Desde hace más de diez años, Ágatha Ruiz de la Prada visita Colombia con cierta periodicidad, ha sido invitada a importantes eventos como Distrito Moda y organizado varias pasarelas. Sin embargo, en su más reciente viaje fue todavía más allá, buscando conectar con las comunidades, compartir aprendizajes y dejar un poderoso mensaje de sostenibilidad y moda circular.