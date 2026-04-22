Durante tres días Ibagué será el epicentro mundial de la economía circular

Comenzó en Ibagué la Cumbre Global de Economía Circular, un espacio diseñado para identificar soluciones al manejo del agua y fomentar la creación de empleos verdes. El encuentro, que inició el 21 de abril y se extenderá hasta el 23, tiene como fin abordar temas estratégicos para repensar la economía bajo un enfoque sostenible y sin impacto negativo en el medio ambiente. Como invitada de honor está la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

La capital musical de Colombia reunió a más de 100 alcaldes de 30 países y 40 expertos internacionales, líderes empresariales y delegados de España, Portugal, Italia, México, Perú, Ecuador y República Dominicana.

Cada uno de los detalles de este evento fue planificado buscando que el mensaje resuene en todos los asistentes y haya una coherencia con el objetivo de la agenda. Las escarapelas, por ejemplo, son ecológicas y contienen una semilla que puede sembrarse al finalizar el evento; los emprendimientos participantes operan bajo criterios de responsabilidad ambiental e incluso los empaques de los alimentos que se reparten durante los recesos son biodegradables.

El centro de la economía circular global se traslada a Ibagué: Cumbre Glocal 2026

La inauguración contó con la participación de Monseñor Orlando Roa, vocero oficial del Vaticano, quien subrayó que el uso responsable de los recursos naturales es una cuestión de justicia y humanidad, advirtiendo que los sectores más vulnerables son los primeros perjudicados por el deterioro del entorno. Ibagué también reafirmó su identidad cultural con una soprano que entonó los himnos de la República y del municipio, seguidos de una muestra de bambuco, ritmo autóctono del Tolima.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, señaló que la muestra artística no solo resaltó el talento del Tolima sino la riqueza musical de Colombia. También reflexionó sobre la relevancia de celebrar este encuentro en una ciudad que, usualmente, no figura como sede principal de la Mesa de Economía Circular de la OCDE. De hecho, esta es la primera vez que el evento se realiza en una ciudad latinoamericana.

Durante la apertura intervino Ágatha Ruiz de la Prada, cuya trayectoria ha conquistado al mundo a través del diseño y la moda. La Alcaldía de Ibagué facilitó un espacio donde la diseñadora conversó con emprendedores tolimenses sobre sostenibilidad y la necesidad de concebir la industria de la moda no como un proceso vertiginoso sino como un generador de valor agregado que no se deje eclipsar por el fast fashion.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada es la invitada especial de la cumbre y su presencia es fundamental, ya que la industria de la moda es una de las más contaminantes y la propuesta de la española permite pensar esta industria de forma sostenible. Crédito: Alcaldía de Ibagué-API Foto: Alcaldía de Ibagué-API

Durante la primera jornada, la agenda incluyó diversas voces que analizaron temas transversales como las lecciones aprendidas en proyectos de economía circular, la transición de los servicios públicos hacia modelos sostenibles y la movilidad sustentable.

En los días restantes, la cumbre abordará pilares como la sostenibilidad en la moda, el emprendimiento responsable, la circularidad del plástico, la responsabilidad ética con el territorio y el uso del agua. El cierre del jueves se centrará en el papel de las regiones, el proyecto de ley de Economía Circular y el intercambio de políticas sostenibles entre Latinoamérica y Europa.