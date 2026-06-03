Por homicidio capturan a la mamá de la bebé que falleció en Ibagué

Por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, la mamá de la bebé que falleció, al parecer, producto de maltrato y abandono en Ibagué, fue capturada por la Fiscalía en la seccional de Tolima.

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La Fiscalía recaudó los elementos materiales probatorios para solicitar una orden de captura ante los jueces y advertir que la madre de la bebé tendría un grado de responsabilidad en el lamentable crimen, de ahí la necesidad de capturarla e imputarle cargos.

“La mujer fue detenida en El Espinal (Tolima) y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías e imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual”, señaló la Fiscalía.

Para la Fiscalía es claro que hubo una situación de abandono y descuido por parte de la madre, lo que llevó al deterioro de la salud y posterior muerte de la recién nacida, un hecho que fue reprochado en todo el país y que exigía justicia por parte de los responsables de investigarlo.

En las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías Foto: Juan Carlos Sierra

“En cumplimiento de una orden judicial obtenida por la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional acaban de materializar la orden de captura contra una mujer señalada de omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, situación que desencadenó su muerte”, dijo la Fiscalía.

La evidencia recaudada por los fiscales logró demostrar el abandono en el que se encontraba la bebé. Por tanto, la responsabilidad recaería sobre la principal cuidadora, que en este caso era justamente la mamá, la misma que esta tarde fue capturada por agentes del CTI.

Con los elementos de prueba y la evidencia recuperada por los fiscales, ante un juez de control de garantías la mujer será presentada para imputarle cargos y solicitar una medida de aseguramiento en su contra como responsable del delito que advierte el ente acusador.

En las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías Foto: Getty Images

La Fiscalía advierte que hasta el momento no han sido probados los hechos de maltrato que se denunciaron por diferentes autoridades o el supuesto abuso que se viralizó a través de redes sociales. Lo que está probado es el abandono y el descuido al que fue sometida la bebé.