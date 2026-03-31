El centro de la economía circular global se traslada a Ibagué: Cumbre Glocal 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha seleccionado, por primera vez, a una ciudad intermedia para albergar su Octava Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones.

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El evento tendrá lugar en Ibagué, Colombia, del 21 al 23 de abril, en las instalaciones del Museo Panóptico. Este encuentro se integrará a la agenda de la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT, donde se darán cita representantes de más de 30 países y 40 especialistas del sector.

Ibagué se convierte así en la primera ciudad intermedia en el mundo elegida por la OCDE para liderar este debate global sobre modelos circulares. La gestión para obtener esta sede fue encabezada por la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera y Milton Restrepo Ruiz, gerente de Ibagué Limpia y director de la Cumbre.

Ibagué liderará el debate de la OCDE sobre modelos circulares. Foto: Certena

Ambos han trabajado en la proyección del municipio como un punto de convergencia en materia de sostenibilidad y gestión ambiental a escala internacional.

Un referente de articulación territorial

Bajo el concepto de consolidarse como una suerte de “Davos de la economía circular”, la Cumbre Glocal busca establecer conexiones entre gobiernos locales, empresas y organismos multilaterales. El evento cuenta con el respaldo técnico y político de un manifiesto firmado por más de 4.000 ciudades a nivel global, lo que permite una articulación directa entre los territorios y las políticas de rediseño económico.

La asistencia confirmada incluye a más de 100 alcaldes y expertos provenientes de naciones como España, Portugal, Italia, México, Perú, Ecuador y República Dominicana. La agenda se divide en tres ejes fundamentales:

21 de abril: Apertura oficial con debates sobre gobernanza multinivel y competitividad territorial. Se llevará a cabo la entrega de los Startup Europe Awards .

Apertura oficial con debates sobre gobernanza multinivel y competitividad territorial. Se llevará a cabo la entrega de los . 22 de abril: Sesiones técnicas enfocadas en la gestión de residuos sólidos y la transición de los servicios públicos hacia modelos de sostenibilidad.

Sesiones técnicas enfocadas en la gestión de residuos sólidos y la transición de los servicios públicos hacia modelos de sostenibilidad. 23 de abril: Paneles de gobernanza y la jornada central de la OCDE, dedicada específicamente al análisis de la economía circular del agua en América Latina.

Hacia un sistema articulado

Milton Restrepo, recientemente distinguido en Sevilla como uno de los 100 Líderes Innovadores en el Congreso Internacional de Startups, señaló sobre el estado actual de estas políticas: “Hoy el desafío no es conceptual. Tenemos normativa, empresas y ciudadanos cada vez más conscientes. El reto es lograr que todo eso funcione como un sistema articulado”.

La programación también integrará sectores creativos con la participación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, quien abordará el papel del diseño en la industria de la moda sostenible. La elección de Ibagué confirma una tendencia global donde la transformación ya no depende solo de acuerdos internacionales, sino de los territorios. En estas jurisdicciones es donde coinciden las realidades sociales y económicas para ejecutar acciones de impacto directo.