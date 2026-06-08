El error que pueden cometer muchos negocios en el Mundial: estos son los permisos que deben sacar

En pocos días inicia el Mundial de 2026 y miles de bares, restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales en Colombia ya se preparan para su alza tras la fiebre futbolera. Por ello, expertos en propiedad intelectual y las autoridades advierten que algunos negocios podrían cometer errores que les cuesten algunas sanciones.

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El primer error: creer que una suscripción residencial es suficiente

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que un servicio de televisión contratado para uso doméstico puede utilizarse libremente en un establecimiento comercial.

La legislación colombiana considera comunicación pública cualquier acto mediante el cual varias personas tienen acceso a una obra audiovisual en lugares abiertos al público. Esto incluye bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos comerciales.

Los grandes establecimientos están regidos por dinámicas más estrictas. Foto: Carlos Julio Martínez

Por esta razón, la exhibición de partidos en espacios comerciales puede requerir autorizaciones y licencias relacionadas con los derechos de autor y los derechos conexos de las señales de televisión.

Sin embargo, las autoridades advierten que, ante los diferentes tipos de infraestructura que existen, también hay variedad en los permisos, sugiriendo que los establecimientos pequeños solo necesitan tener permiso de Sayco y Acinpro y EGEDA.

Lo que dice la ley colombiana

La Ley 23 de 1982 establece que se consideran ejecuciones públicas aquellas realizadas en bares, clubes, restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales donde se transmitan obras por radio o televisión.

De tal forma que la normativa contempla la necesidad de contar con las autorizaciones correspondientes para determinadas comunicaciones públicas de obras protegidas.

Por su parte, EGEDA Colombia, entidad que administra derechos de productores audiovisuales, advierte que los establecimientos abiertos al público donde existan aparatos de televisión instalados pueden requerir licencias para comunicar públicamente obras audiovisuales.

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¿Qué deberían hacer los comerciantes?

Especialistas recomiendan verificar las condiciones del servicio de televisión contratado, revisar si la señal cuenta con permisos para uso comercial y consultar con los operadores o titulares de derechos antes de organizar eventos masivos alrededor de los partidos.

La recomendación cobra especial importancia porque el Mundial de 2026 será uno de los eventos deportivos más vistos de la historia y miles de establecimientos en Colombia buscarán capitalizar la pasión de los aficionados.

Para muchos comerciantes, la diferencia entre aprovechar una oportunidad de negocio o enfrentar una reclamación legal podría estar en una licencia que pocos conocen, pero que cobra especial relevancia cuando el fútbol se convierte en un espectáculo público.

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