Mundial 2026: Estos son los lugares para disfrutar ‘la fiebre’ del fútbol en Bogotá

En Colombia ya se empieza a sentir cada vez más la fiebre mundialista, a medida que se acortan los días para que el balón empiece a rodar en Canadá, Estados Unidos y México.

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Aunque es un evento que eclipsa a varios países, los partidos se convierten en oportunidades únicas para compartir con habitantes de diferentes ciudades que portan orgullosos por las calles las camisetas de sus selecciones preferidas.

Se acerca cada vez más la cita mundialista. (imagen de referencia) Foto: Jorge Orozco

La Alcaldía de Bogotá, en respuesta a lo que se avecina, ha creado una “agenda mundialista” que busca servir de ayuda a las personas que quieren disfrutar del Mundial en diferentes espacios.

Esta agenda se logró gracias a un proceso articulado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y aliados de diferentes sectores de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Según indicó la Alcaldía, entre los aliados estarían Avianca, Cotelco, Fenalco, Asobares, entre otros. Dentro de esta plataforma se puede encontrar una oferta variada de centros comerciales, hoteles, restaurantes, bares y sitios turísticos, entre otros espacios.

Aunque esto en principio está orientado para que las personas que residan en la capital sepan en qué lugares pueden hacer plan, también serviría para los miles de turistas que pueden estar de paso por Bogotá en época mundialista.

Hay que precisar que la ciudad de Bogotá recibe diariamente miles de visitantes provenientes de otros países, quienes frecuentan distintos espacios como el Centro Histórico o los restaurantes típicos ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Para acceder a esta agenda es necesario ingresar al micrositio web dispuesto para este fin. Allí, gracias al trabajo realizado junto con la Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro Digital, habrá un mapa digital que incluirá todos los establecimientos que hicieron parte de este proyecto.

Además, cuando se selecciona algún establecimiento, aparecen datos básicos del mismo, como direcciones y redes sociales. De ese modo, se configura como un ecosistema completo de consulta que favorece la toma de decisiones.

Una oportunidad para disfrutar viendo los partidos del Mundial 2026. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este Mundial llega luego de que Colombia tuviera una participación destacada en la Copa América 2024, en la que la selección nacional logró llegar a la final, perdiendo contra Argentina.

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La expectativa de los hinchas va en aumento y algunos sueñan con ver a la Tricolor hacerse con la copa más importante del fútbol a nivel de selecciones.

Dentro de algunos días, cuando inicie el Mundial, se verán las calles capitalinas llenas de personas vestidas con la camiseta de la Selección Colombia, como muestra del apoyo que se le quiere expresar a los connacionales que estarán disputando el torneo.