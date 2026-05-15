Daniel Quintero anunció investigación contra la Alcaldía de Bogotá por desaparición de Yulixa Toloza tras procedimiento estético

El caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció en la noche de este miércoles luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá, sigue generando fuertes reacciones en el país.

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Esta vez fue el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien anunció una investigación contra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud por posibles fallas en vigilancia y control.

A través de un video y un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Quintero aseguró que las autoridades buscan establecer si hubo omisiones frente al funcionamiento del centro estético donde fue atendida la mujer.

“Por el caso de la señora Yulixa Toloza, desaparecida después de realizarse un procedimiento en un centro de salud que no contaría con las condiciones requeridas para operar, hemos decidido iniciar una investigación a la Alcaldía de Bogotá y a su Secretaría de Salud”, afirmó.

Según explicó, la investigación pretende determinar “cuál fue el papel por acción u omisión de los funcionarios de la Secretaría de Salud”, teniendo en cuenta que la entidad tenía responsabilidades relacionadas con inspección, vigilancia, control, habilitación y posible clausura de este tipo de establecimientos.

El pronunciamiento se conoce en medio de la creciente polémica alrededor de Beauty Laser, centro estético que hoy está bajo la lupa de las autoridades tras la desaparición de la mujer.

El caso tomó aún más fuerza luego de que salieran a la luz videos en los que, presuntamente, se ve a Yulitza Toloza en delicado estado de salud después del procedimiento. En las imágenes se observa a la mujer pálida, desorientada y con aparentes dificultades para respirar y hablar con normalidad antes de desaparecer.

Además, versiones conocidas en los últimos días apuntan a que el establecimiento investigado habría operado con presuntas irregularidades relacionadas con habilitación y prestación de servicios médicos.

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Daniel Quintero también hizo un llamado directo al alcalde Carlos Fernando Galán para que adopte medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse en Bogotá.

“Hacemos desde esta Superintendencia un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que emita las directivas y los planes de mejora que eviten que este tipo de casos se repita en la ciudad de Bogotá”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario pidió a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad relacionada con centros médicos o estéticos que operen sin las condiciones necesarias.

Mientras avanzan las investigaciones, el paradero de Yulitza Toloza continúa siendo un misterio y el caso sigue causando indignación en redes sociales y entre usuarios que exigen respuestas sobre lo ocurrido tras el procedimiento estético.