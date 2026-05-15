Aunque la movilidad y el deterioro vial continúan siendo uno de los principales reclamos ciudadanos en Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial aseguraron que los trabajos ejecutados durante la actual administración permitieron intervenir una cantidad abismal de metros cuadrados de vías entre enero de 2024 y mayo de 2026.

Galán firma inicio de obra del puente Tibanica: así será la nueva salida vial de Bogotá por Soacha

Y es que la capital superó los cinco millones de metros cuadrados intervenidos en su malla vial como parte de las estrategias de conservación y reparación adelantadas por el Distrito durante los últimos meses. La administración distrital informó que las obras han incluido mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de corredores principales y vías locales en distintas localidades de la capital.

La cifra fue presentada por el Distrito dentro del balance de obras de infraestructura vial adelantadas en la ciudad. De forma puntual, las intervenciones se dieron de la siguiente forma:

Malla vial: 4.041.407 m².

Ciclorrutas: 172.865 m².

Espacio público: 1.045.952 m².

Total: 5.260.223 m².

Se ha trabajado en múltiples frentes para mejorar la infraestructura vial en Bogotá. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Dentro del balance presentado aparecen trabajos ejecutados tanto por el IDU como por la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local. Las autoridades precisaron que las intervenciones se distribuyeron en vías arteriales, intermedias y locales ubicadas en varias zonas de Bogotá.

El Distrito explicó que solo en vías arteriales fueron intervenidos más de 2,3 millones de metros cuadrados. Entre los corredores donde se han realizado obras aparecen la avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, Autopista Norte, carrera séptima, avenida Caracas y distintos tramos de la malla vial principal.

La recuperación de la infraestructura vial se convirtió en una de las prioridades del Distrito debido al estado de deterioro que presenta buena parte de la malla vial bogotana. Datos del Instituto de Desarrollo Urbano han señalado en años anteriores que cerca del 40 % de las vías de la ciudad presentaban algún nivel de afectación o desgaste.

Motocicletas que transiten por andenes serán inmovilizadas: 21 motos fueron detenidas tras reciente operativo en Bogotá

En paralelo, los Fondos de Desarrollo Local adelantaron trabajos en calles barriales y vías secundarias consideradas prioritarias por las alcaldías locales. Según la administración distrital, estas intervenciones buscan atender sectores históricamente afectados por deterioro de pavimento y presencia de huecos.

Además de las reparaciones viales, se encuentran en ejecución importantes obras de infraestructura relacionadas con la Línea 1 del Metro de Bogotá, la troncal de TransMilenio por la avenida 68 y distintos proyectos de espacio público y ciclorrutas.

Trabajos en diferentes vías de Bogotá mejoran la calidad de vida al largo plazo, pero en el corto generan incomodidades en la ciudadanía. Foto: X: Directora de la UMV, Mónica Rueda / Alcaldía de Bogotá (API) / Montaje: Semana

Sin embargo, las obras simultáneas también han generado afectaciones en movilidad y congestión en varios sectores de la ciudad. Durante los últimos meses, ciudadanos y gremios han expresado preocupación por los tiempos de desplazamiento y los cierres parciales en corredores estratégicos de Bogotá.

Frente a ese panorama, la Alcaldía aseguró que mantendrá el ritmo de intervención vial durante el resto de 2026 y anunció que continuará priorizando sectores con mayores niveles de deterioro y tráfico vehicular.