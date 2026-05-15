Habló hombre que fue esposado por supuestamente acosar a mujer en vuelo de Avianca: confesó que estaba borracho y dijo el motivo

Un vuelo de Bogotá a Madrid se vio interrumpido el pasado domingo, 10 de mayo, después de que uno de los pasajeros tuviera comportamientos indebidos al interior de la aeronave.

Hombre fue sacado de vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento obsceno: video muestra cuando lo esposaron

Al parecer, este hombre estaba borracho, habría acosado a una mujer y, además, habría hecho actos obscenos. Avianca, aerolínea que operaba el viaje, indicó por medio de un comunicado que emprendería acciones legales.

Asimismo, a través de las redes sociales se conoció un video del momento en el que unos policías esposan al sujeto y lo sacan del avión. Todo esto ocurrió después de que el piloto se viera obligado a retornar a Bogotá para salvaguardar la seguridad operacional.

El protagonista de esta historia fue identificado por el diario El Tiempo como César Augusto Rodríguez Muñoz, de 52 años y de nacionalidad colombo-española.

El mencionado medio de comunicación habló con el pasajero y este confirmó que sí se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"Ese día yo estaba muy mal, había tomado mucho y me había tomado una pastilla para los nervios. Los aviones a mí me dan pánico, la verdad no sé lo que pasó porque no me acuerdo de nada“, expresó.

De igual manera, se refirió a los señalamientos que se le han hecho sobre una supuesta conducta en contra de una mujer. “Lo que están diciendo de una agresión sexual es todo una mentira“, dijo.

Avianca anuncia demanda a pasajero borracho que agredió sexualmente a una mujer en vuelo Bogotá-Madrid

“Eso es mentira empezando porque yo soy gay, nunca he estado con una mujer y nunca he tenido nada con una“, agregó.

Sobre la decisión de Avianca de instaurar acciones legales en su contra, afirmó que la aerolínea hasta el momento no le ha notificado de ningún proceso.

“Avianca me contactó pero para decirme que me habían renovado el vuelo, se suponía que salía ayer a las cuatro y media de la tarde para España, pero yo no me fui porque tengo miedo con toda esta situación“, apuntó.

Avión de Avianca Foto: Avianca / Cortesía

Además, explicó que viajaba con destino a la ciudad europea por temas relacionados con el aspecto laboral.

Rodríguez Muñoz también contó que pasó después de que los policías se lo llevaron del avión esposado. “Me retuvieron y me hicieron unas preguntas, pero al rato me soltaron porque eso que dicen es mentira“, comentó.

"Y si me emborraché, pues sí, pido perdón, pero yo no he hecho nada de esas cosas porque eso no es demostrable“, complementó.