Plaga de ratas en 3 localidades de Bogotá: “No puede sola”, llamado a la Alcaldía en SEMANA

Una crisis sanitaria agobia a los residentes de 3 localidades de Bogotá. El edil Alejandro Zamora visibilizó cómo el mal manejo de los residuos tiene plagadas las calles capitalinas de roedores que pueden enfermar a la ciudadanía. El político revela en SEMANA las causas, los sectores más afectados y el llamado a las autoridades distritales.

Alerta sanitaria en Bogotá: proliferación de roedores pone en jaque a varias localidades

Luego de que se viralizara un video de Zamora en donde se evidencia la gran proliferación de roedores en Kennedy, este medio contactó al representante, quien reveló que no se trata de una problemática exclusiva de un sector de la ciudad.

“El problema viene creciendo y hoy muchos bogotanos sienten que la ciudad está literalmente nadando en ratas y ratones”, declaró Zamora a SEMANA. En las imágenes suministradas por el representante y en el video viralizado se puede evidenciar que no es simplemente percepción y la cantidad de roedores es alarmante.

Localidades en donde la crisis es realmente aguda

Kennedy

El representante revela en SEMANA que la crisis es tanto en Roma como en Castilla; la cantidad de ratas que se presencia en estos sectores es realmente numerosa. Zamora señala que no se trata de un tema de incomodidad o estética urbana, pues se trata de una problemática que implica salud pública, ecosistémica y mental en la ciudadanía.

Usaquén

El barrio El Codito es donde, según Zamora, se concentra la mayor cantidad de roedores. Sin embargo, este no es el único foco; el edil confirmó que en Buenavista, Mirandela y el parque Cedritos también hay presencia de estos animales, pero en menor cantidad que en el primer sector mencionado.

Teusaquillo

Esta localidad, de la que Zamora es representante, tiene una crisis de roedores en Galerías. Este importante sector de los bogotanos es reconocido por restaurantes, bares y el estadio El Campín. De tal forma que no solamente impacta a los residentes, sino también a comerciantes, aficionados del deporte y diferentes capitalinos.

Problemática y llamado a la Alcaldía

La problemática afecta la salud de los bogotanos. Aunque el edil aclaró en SEMANA que es consciente de la participación que tiene la ciudadanía provocando la emergencia, ya que son ellos quienes producen los residuos, el manejo de estos es responsabilidad de las autoridades, en Bogotá, puntualmente la UAESP.

Zamora le pone la mira al manejo de los contenedores de basura. Afirmó que estos animales se están propagando por el mal mantenimiento, lavado y control sanitario que esto requiere. Las imágenes suministradas lo demuestran.

El mal manejo de estos residuos aumenta la proliferación de ratas y ratones. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Alejandro Zamora

Zamora resalta la respuesta de la Subred Norte y UAESP que, según él, han tenido acciones diligentes en Nicolás de Federman, donde mitigaron la problemática. Sin embargo, el representante denuncia que la Subred Occidente, responsable de Kennedy, le dijo que atendería la emergencia hasta julio; mientras tanto, la crisis sigue.

En medio de una emergencia mundial causada por ratones (el hantavirus), Zamora aclara con responsabilidad: “Bogotá aún no es un foco epidemiológico asociado a varias de este tipo de enfermedades. El objetivo es alertar y generar conciencia antes de que el problema siga creciendo”.

De tal forma que el edil de Teusaquillo le hace un llamado a la Alcaldía para que atienda inmediatamente esta emergencia que pone en riesgo la salud de los bogotanos y, según él, la UAESP no puede encargarse sola de los residuos de la capital del país. Ante la magnitud y el tamaño de la ciudad, necesita que esta responsabilidad sea más apoyada por la Alcaldía.