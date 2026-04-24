“Ratas, moho, humedad, basura y baños tapados”, funcionarios de la Fiscalía advierten condiciones precarias para trabajar

Una decisión administrativa en la Fiscalía se convirtió en una situación crítica para los funcionarios de una unidad del ente acusador que fue trasladada del búnker hasta las instalaciones del antiguo DAS, en el sector de Paloquemao. Con lo que no contaban era con que el sitio ya estaba ocupado por roedores.

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Durante el traslado, los funcionarios se encontraron con espacios de trabajo afectados por la humedad, la mugre y años de abandono que empezaron a afectar la salud e incluso la tranquilidad de quienes llegaron a ocupar esos puestos.

“La administración debe responder por qué se priorizó el traslado a un edificio con orden de demolición técnica sin haber ejecutado primero las adecuaciones necesarias o activado protocolos de contingencia. Se solicita la intervención inmediata de los entes de control para verificar el estado de los derechos laborales”, señalaron los funcionarios.

La situación fue informada luego de varios episodios que afectaron la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades para esos funcionarios de la Fiscalía, algunos en estado de crisis que debieron ser trasladados a centros de atención tras encontrarse de frente con ratas.

Funcionarios de la Fiscalía denuncias precarias condiciones para trabajar en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Los funcionarios advierten que esta situación se había anticipado antes de Semana Santa, cuando se advirtió del traslado de algunas unidades administrativas para separar la misionalidad de la Fiscalía y concentrarla en el búnker, mientras que en Paloquemao y en la antigua sede del DAS se ubicarían los administrativos.

En el sitio empezaron a darse cuenta de que en el sótano existe un archivo de la Fiscalía afectado por el moho, la humedad y los roedores que logran subir algunos pisos y meterse en los despachos en repetidos encuentros con los funcionarios.

Funcionarios de la Fiscalía denuncias precarias condiciones para trabajar en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

El personal de servicios generales trata de hacer lo posible por mejorar las condiciones de trabajo; sin embargo, resulta casi imposible evitar que los roedores lleguen a las oficinas o limpiar la humedad que está en las paredes y que empieza a afectar la salud de los funcionarios.

Funcionarios de la Fiscalía denuncias precarias condiciones para trabajar en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Quienes hicieron las denuncias aseguraron que hasta una comisión de la Secretaría de Salud del distrito estuvo haciendo una verificación en el sitio y confirmando las precarias condiciones para ejercer la labor de los funcionarios de la Fiscalía, con recomendaciones inmediatas, casi urgentes, por mejorar los espacios.