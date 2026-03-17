Nación

Identifican 135 puntos críticos por plaga de ratas en 10 localidades de Bogotá

Habitantes de diez localidades han reportado la presencia de roedores en sectores públicos y privados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 8:40 p. m.
En el video, pese a su calidad, se pueden ver fácilmente los roedores circulando por un parque.
En el video, pese a su calidad, se pueden ver fácilmente los roedores circulando por un parque. Foto: Foto: tomada de redes sociales

Las calles de Bogotá enfrentan un problema que cada día se hace más visible y preocupante: la proliferación descontrolada de roedores. En las últimas semanas, habitantes de distintos sectores, tanto en el norte como en el sur de la ciudad, han denunciado que las ratas se están tomando los parques, andenes y hasta los conjuntos residenciales, desatando una verdadera alerta de salud pública.

“Mi esposa vive más en el hospital que en casa”: familias en París denuncian plagas de ratas, mosquitos, humedad y condiciones inhumanas

A través de redes sociales, decenas de usuarios han documentado cómo los retrasos en los recorridos de los camiones compactadores dejan montañas de desechos abandonadas en las aceras durante días.

Estos focos de basura a la intemperie se han convertido en el refugio y la fuente de alimento ideal para que las plagas se reproduzcan a un ritmo acelerado. La angustia ciudadana escaló tras la viralización de videos en los que se ve a estos animales rondando bodegas y zonas de comercio de alimentos, lo que dispara el riesgo de contaminación.

La plaga llega a las viviendas

El problema ya cruzó la puerta de las casas. Especialmente en el noroccidente de la capital, las familias relatan cómo los roedores trepan por el cableado eléctrico de los postes o se escabullen por el sistema de alcantarillado para ingresar a los hogares.

Medellín

ELN arremete nuevamente contra Chocó: atacaron con drones una estación de Policía y decretaron un paro armado en el Bajo Baudó

Nación

Fecode convoca paro nacional de 24 horas para el 15 de abril; manifestarán contra el modelo de salud del magisterio

Bogotá

Se irá la luz en Bogotá y municipios cercanos este miércoles, 18 de marzo: revise si su sector está en la lista

Bogotá

Sobrino del trabajador del Acueducto de Bogotá asesinado en sector Salitre hace fuerte cuestionamiento: “Este país se merece algo mejor”

Bogotá

¿Vive en Suba o Kennedy? Estos son los barrios que se quedan sin agua este miércoles, 18 de marzo

Medellín

Cierran avenida El Poblado, en Medellín, luego de que un bus quedara atascado en un enorme hueco, tras las fuertes lluvias de este martes

Cali

Quién era Luder “Junior” Quiñones, el legendario timbalero de Willy García asesinado en Cali

Tecnología

Científicos lanzan alerta: identifican al murciélago que podría provocar una nueva epidemia

Bogotá

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Política

Gustavo Petro alertó que entró al país una epidemia: “Se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo”

Personas que encuentran pequeñas huellas con marcas de cola o montones de excrementos en forma de grano de arroz cerca de las paredes, gabinetes u otros lugares oscuros, deben estar alerta a la posibilidad de un nido de ratas.
Retrasos en recolección de basura disparan crisis por roedores en Bogotá Foto: Getty Images/iStockphoto

A los problemas con el manejo de residuos se suman las intervenciones por obras públicas y el descuido de lotes baldíos que hoy funcionan como nidos perfectos. Aunque Engativá es la localidad que lidera la cantidad de quejas, la emergencia ya encendió las alarmas operativas en Kennedy, Usme y otras siete zonas que presentan dinámicas similares.

Puntos críticos y respuesta oficial

En su mapeo más reciente, la administración distrital logró identificar 135 puntos críticos de alta infestación. En Engativá, los vecinos de Normandía y los alrededores de la avenida 72 viven una situación insostenible.

Este panorama se repite en las inmediaciones de la plaza de mercado del barrio Las Ferias, en el sector comercial de Galerías e incluso dentro de la infraestructura del transporte masivo, con avistamientos confirmados en el Portal Norte de TransMilenio.

El temor latente a un brote de leptospirosis u otras enfermedades zoonóticas ha llevado a la comunidad a exigir la intervención urgente de la Secretaría de Salud y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Como respuesta a la presión ciudadana, la Alcaldía Mayor ordenó un plan de choque en las calles. Actualmente, brigadas de salud están instalando cebos y fumigando canales, mientras se intenta despejar las zonas más afectadas por acumulación de residuos en localidades como Ciudad Bolívar. De forma paralela, el Instituto Nacional de Salud mantiene un monitoreo constante para evitar que esta contingencia derive en un brote infeccioso.