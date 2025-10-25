“Mi esposa vive más en el hospital que en casa”: familias en París denuncian plagas de ratas, mosquitos, humedad y condiciones inhumanas

Desde hace años, las ratas han sido un problema en las grandes ciudades, con un registro de aumento de esta plaga en zonas turísticas y donde además residen millones de personas. En el caso de París, la invasión de estos roedores en parques, calles y hasta restaurantes se han convertido en el paisaje natural.

Recientemente, varios residentes han denunciado que viven en pésimas condiciones en Villepinte, una comuna a las afueras de París, donde están rodeados de ratas, mosquitos, humedad y moho.

“Tengo bronquitis tras bronquitis, mi esposa, que es asmática, está en el hospital más a menudo que en casa”, dijo uno de los vecinos de la zona al medio inmobiliario Le Figaro Inmobilier, que mantuvo el anonimato de la persona.

Las casas de algunos vecinos tienen humedad y moho que les provoca enfermedades respiratorias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“No responden a nuestras cartas ni llamadas. A veces responden, dicen que sí y no hacen nada”, comentó otra persona en un video, identificado como Dominique, en referencia a que los propietarios de las viviendas afectadas no han hecho nada al respecto.

El video fue publicado por la diputada de LFI por Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, en sus redes sociales. Ella se dedicó a recopilar varios testimonios de los ciudadanos para llamar la atención sobre la problemática que deben enfrentar a diario cientos de personas.

En la grabación se observan miles de mosquitos en las paredes. “Lleva dos meses así. Es así en todas las plantas. Los mosquitos están entrando en los apartamentos”, dice la diputada mientras muestra la situación en el edificio.

Remontées d’égoût, invasion de moucherons et de rats, humidité persistante et moisissure… Les locataires de @CDC_Habitat à Villepinte vivent dans des conditions indignes, dûes à un manque flagrant d’entretien des logements et des parties communes.



Pourquoi une régularisation… pic.twitter.com/VMT86zO1Yg — Clémentine Autain (@Clem_Autain) October 21, 2025

Además, agrega que el lugar sufre de problemas de fontanería, lo que ha provocado que algunos apartamentos estén infestados de excrementos.

Por su parte, la Sociedad Francesa de Garantía de Depósitos (CDC Habitat) reconoce que hay “un problema con la subida de aguas residuales a los espacios de acceso de la vivienda”, lo que provoca “molestias por olores y la presencia de mosquitos y otras plagas en las zonas comunes”.

“El propietario social asegura que sus equipos llevan varios meses desplegados para resolver el problema”, aseguró la entidad, y que están implementando un “bombeo regular de los espacios de acceso y una limpieza a fondo”.

La invasión de mosquitos ha sido un problema para las personas. | Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargos, los habitantes de la zona han asegurado que, pese a que intentan comunicarse con los propietarios para resolver la situación, no obtienen respuesta ni la atención necesaria para mejorar las condiciones de sus vidas.

“La regularización se está llevando a cabo de forma poco transparente por parte del propietario, que no envía las facturas solicitadas por los inquilinos”, denunció Dominique, quien además señaló que el arrendador del condominio los hace pagar servicios que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros.