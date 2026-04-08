Un fragmento de la Torre Eiffel sale a la venta y podría superar los 100 mil dólares

Una de las ciudades más visitadas del mundo es París. Se estima que cada año puede recibir cerca de 15 millones de turistas. Esto se debe en gran medida a su rica historia cultural y a los grandes monumentos que alberga, entre ellos el Arco de Triunfo, la Catedral de Notre Dame y la Torre Eiffel.

Esta última es uno de los monumentos más visitados del mundo, con cerca de siete millones de visitantes al año. Sin embargo, una nueva subasta busca que algunas personas puedan tener un pedazo de ella en la sala de sus casas.

Un fragmento de la escalera original de este emblemático edificio parisino saldrá a subasta en la capital francesa el próximo mes. No obstante, se estima que alcance un precio elevado debido a su valor histórico.

El trozo que saldrá a la venta corresponde a la sección número 1 de la escalera de caracol original que conectaba el segundo y el tercer piso de la torre cuando fue inaugurada en 1889. Está fabricada en acero y chapa metálica remachada, y tiene una altura de 2,7 metros y un diámetro de 1,75 metros.

La Torre Eiffel fue construida en 2 años. Foto: Getty Images

Se estima que, desde su inauguración, más de 300 millones de personas han visitado la torre. En un inicio, los visitantes tenían que subir cientos de escalones para llegar a la cima. Sin embargo, en 1983 la estructura se sometió a una gran renovación, en la que varios fragmentos de la escalera fueron reemplazados por ascensores.

La subasta de este fragmento se llevará a cabo el 21 de mayo por el departamento Art Déco de Artcurial en París. Según la información compartida en el sitio web de Artcurial, se estima que el precio podría situarse entre 140.000 y 150.000 dólares.

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Por otra parte, la casa de subastas confirmó que la pieza ha permanecido en una colección privada durante 40 años, desde que fue retirada en 1983. No obstante, aún no se ha revelado la identidad del vendedor.

Ese mismo año, 20 piezas de la escalera original fueron vendidas, y se sabe que la gran mayoría de los compradores originales aún las conservan.

La Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros. Foto: Getty Images

No obstante, todavía se pueden encontrar otras secciones en dos museos de la ciudad, más exactamente en el Musée d’Orsay y la Cité des Sciences et de l’Industrie. También hay una sección en el este de Francia, en el Musée de l’Histoire du Fer.

De igual modo, en otras partes del mundo, algunos de estos escalones se exhiben en los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi y otro cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Esta no es la primera vez que se subasta una de estas piezas. De hecho, Artcurial ya había vendido otras, como la sección 13, que alcanzó un precio cercano a los 600.000 dólares en 2018.

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