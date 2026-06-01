Colombiamoda llegará a París en 2026 y fortalece la proyección internacional de la moda colombiana

La moda colombiana se prepara para dar un ambicioso paso. Luego de consolidar su presencia en Estados Unidos con una nueva edición de Colombiamoda Miami, Inexmoda anunció que el circuito internacional de la plataforma llegará a París en octubre de 2026, una decisión que busca conectar el talento nacional con uno de los mercados más influyentes y exigentes de la industria global.

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El anuncio marca un nuevo capítulo para una estrategia que ha venido posicionando a Colombiamoda más allá de las fronteras colombianas. Lo que durante décadas fue una semana de la moda concentrada en Medellín se ha transformado en una red internacional de escenarios diseñados para impulsar la visibilidad, los negocios y la internacionalización de las marcas nacionales. Luego de Nueva York, Miami, ahora llegarán a la ciudad de la luz.

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La llegada a la capital francesa no es un movimiento menor, sino una camino trazado con inteligencia. París continúa siendo uno de los centros neurálgicos de la moda mundial, sede de las principales casas de lujo y punto de encuentro para compradores, editores, inversionistas y líderes de opinión de toda la industria. Para las marcas colombianas, la nueva parada representa la posibilidad de dialogar directamente con un mercado que históricamente ha definido tendencias, legitimado talentos emergentes y consolidado carreras internacionales.

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda Foto: Inexmoda

“Hoy vemos cómo nuestras marcas llegan a escenarios internacionales con una visión mucho más sofisticada, entendiendo que el verdadero lujo contemporáneo nace de la autenticidad, la identidad y la capacidad de construir valor desde lo que somos”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al presentar la expansión del circuito global.

La estrategia contempla cuatro puntos clave dentro de una misma narrativa internacional. Nueva York funciona como una plataforma de visibilidad y relacionamiento comercial; Miami se consolida como un espacio experiencial para conectar con el mercado estadounidense; Medellín mantiene su papel como el principal encuentro de la moda colombiana; y ahora París se incorpora como una puerta de entrada hacia Europa.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

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Antes de aterrizar en Francia, el circuito tendrá una nueva cita en Medellín. Del 25 al 31 de julio, Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia reunirá nuevamente a diseñadores, empresarios, compradores y expertos del sector en una edición ampliada que promete fortalecer los vínculos entre creatividad, conocimiento y negocios.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

La decisión de expandirse hacia Europa llega respaldada por los resultados obtenidos recientemente en Miami. La tercera edición de Colombiamoda Miami cerró con cifras que evidencian el creciente interés internacional por el diseño colombiano. Durante tres días de actividades, la plataforma recibió más de 2.000 asistentes, un crecimiento cercano al 60 % frente a la edición anterior.

La ciudad estadounidense volvió a convertirse en una vitrina para la creatividad latinoamericana. Desde el distrito artístico de Wynwood hasta los espacios de Casa Colombiamoda, la programación reunió desfiles, exhibiciones comerciales, encuentros empresariales, experiencias culturales y conversaciones sobre el futuro de la industria.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

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Uno de los espacios más relevantes fue Casa Colombiamoda, concebido como una plataforma de exhibición para 37 marcas colombianas seleccionadas por su potencial creativo y comercial. La curaduría incluyó propuestas de resortwear, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios, categorías que han ganado protagonismo dentro de la oferta exportable de la moda colombiana.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

La agenda creativa estuvo acompañada por tres desfiles que evidenciaron la diversidad estética del diseño colombiano contemporáneo. La apertura estuvo a cargo de la diseñadora caleña Renata Lozano, quien regresó al formato de pasarela después de siete años con una colección inspirada en la sofisticación silenciosa y el concepto de un guardarropa inteligente construido a partir de prendas versátiles y atemporales.

La segunda jornada estuvo protagonizada por Colombiamoda Selection, una plataforma que permitió a varias marcas desfilar por primera vez en Miami. El cierre estuvo en manos de Entreaguas, que presentó una colección inspirada en algunos de los paisajes más representativos de Colombia.

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Bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury, Colombiamoda Miami propuso una reflexión sobre los nuevos códigos del lujo contemporáneo. Lejos de la ostentación tradicional, la plataforma defendió una visión en la que la autenticidad, el diseño de autor y la herencia cultural se convierten en los principales diferenciales de valor. Ese mismo discurso es el que ahora viajará a París.