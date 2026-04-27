Colombiamoda Miami 2026 llega a Wynwood con 35 marcas colombianas

Colombiamoda vuelve a mirar hacia Miami con una ambición más clara que en sus ediciones anteriores: consolidarse como una plataforma real de negocios, visibilidad y expansión para la moda colombiana en Estados Unidos.

La tercera edición de Colombiamoda Miami se realizará del 27 al 29 de mayo de 2026 en Wynwood, en el marco de Swim Week Miami, uno de los escenarios más dinámicos y visibles para la industria en ese mercado.

La apuesta no es menor. Después de una edición 2025 en la que participaron 20 marcas, se desarrollaron más de 10 experiencias, asistieron más de 1.200 personas y se generaron ventas directas por 140.000 dólares junto con expectativas de negocio por 70.000 dólares, Inexmoda decidió escalar la propuesta este 2026 con una participación mucho mayor.

35 marcas colombianas llevarán su oferta a Miami, en una vitrina que mezcla comercio, posicionamiento y relacionamiento. En un mercado tan competitivo como el estadounidense, el aumento de la escala no solo habla de crecimiento, sino de una estrategia más afinada para internacionalizar el sistema moda nacional.

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Colombiamoda Miami se ha venido consolidando como una experiencia que va más allá de la pasarela.

La propuesta articula moda, arte, creatividad, bienestar y cultura, y busca ampliar la conversación hacia otros territorios de las industrias creativas.

En esa lógica nace el pop up Colombian Selection, que reunirá las 35 marcas participantes en categorías como resortwear, swimwear, bags & accessories, loungewear y urbanwear.

El concepto de este año, Uniqueness is the new luxury, propone una lectura del lujo desde la autenticidad, el diseño de autor y la identidad cultural.

No es una consigna vacía: responde a una demanda creciente del consumidor global por piezas con relato, origen y valor simbólico.

En ese sentido, Miami funciona como un laboratorio ideal porque combina turismo, comercio, estilo de vida y una audiencia abierta a las propuestas latinoamericanas.

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La muestra de 2026 refleja la diversidad del sistema moda colombiano, con representación de diferentes regiones del país.

Entre las marcas mencionadas por la organización figuran Pájara Pinta, Bohór, Casabela, SineSTESIA, Milonga, Musee The Brand, Patricia Mejía, Lina Lemus, Claudia Moreli, Sijam Sleiman, Tinta Latina, Mia Mulata, Toscano, Renata Lozano, Sol y Neptuno, entre otras.

La propuesta no se limita a un solo lenguaje estético: conviven allí el swimwear, el resortwear, las bolsas, el loungewear y el urbanwear como señales de una industria que ya no quiere ser leída solo desde la confección, sino desde el diseño de autor y la construcción de marca.

La jornada inaugural tendrá como protagonista a la diseñadora caleña Renata Lozano, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali.

La participación de Lozano abre la agenda con una lectura que conecta al Pacífico colombiano con un mercado global cada vez más atento a las propuestas que combinan sofisticación, oficio y narrativa de origen.

En esa misma línea, la Cámara de Comercio de Cali resalta el peso del Valle del Cauca como ecosistema exportador y creativo, al señalar que la región genera más de 105 mil empleos al año y exporta más de 100 millones de dólares, apoyada en empresas y diseñadores con proyección internacional.

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Más allá del brillo de la pasarela, el corazón de Colombiamoda Miami está en su componente de negocios.

Inexmoda la plantea como una plataforma para que las marcas prueben el mercado estadounidense, entiendan sus dinámicas de consumo y activen oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo.

En términos comerciales, el margen de crecimiento también es evidente. En 2024, Estados Unidos importó 83.700 millones de dólares en vestuario y Colombia participó con 219 millones de dólares, equivalente al 0,26 % de ese mercado.