Colombiamoda Miami 2026 abrió su tercera edición en Wynwood con el regreso de Renata Lozano a las pasarelas

La moda colombiana volvió a tomar protagonismo en Miami. Este 27 de mayo comenzó oficialmente la tercera edición de Colombiamoda Miami 2026, una plataforma creada por Inexmoda para fortalecer la presencia de diseñadores y marcas nacionales en el mercado estadounidense, particularmente en uno de los epicentros culturales y comerciales más relevantes para América Latina: el distrito artístico de Wynwood.

Durante tres días, la programación reunirá desfiles, experiencias de bienestar, espacios de networking, showroom y un pop up comercial con 35 marcas colombianas, en una apuesta que busca ir más allá de la exhibición estética para consolidar oportunidades reales de expansión internacional para el Sistema Moda colombiano.

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Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

La apertura estuvo marcada por el regreso de la diseñadora caleña Renata Lozano al formato de pasarela, luego de siete años alejada de este escenario. Su desfile inaugural se convirtió en uno de los momentos centrales de la jornada y también en una declaración sobre la evolución reciente de varias marcas colombianas que hoy priorizan propuestas más sofisticadas, atemporales y enfocadas en la construcción de identidad.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

La colección presentada por Lozano incluyó 39 salidas inspiradas en la feminidad contemporánea y el concepto de ‘clóset inteligente’, una visión que privilegia prendas versátiles, materiales naturales y diseños funcionales alejados de la lógica de consumo acelerado. La propuesta se movió entre tonos neutros, siluetas fluidas y acabados artesanales, reflejando una tendencia cada vez más visible en la moda latinoamericana: la búsqueda de sofisticación silenciosa y durabilidad estética.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

El regreso de la diseñadora también tiene una lectura empresarial. Fundada hace más de 27 años, la marca Renata Lozano ha venido fortaleciendo su presencia internacional mediante estrategias de comercio electrónico, participación en ferias y showrooms especializados en Estados Unidos. Según datos compartidos durante el evento, la firma ha registrado un crecimiento acumulado del 70 % en los últimos cinco años, impulsando su expansión desde Cali hacia otros mercados.

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“Volver a la pasarela después de siete años es una oportunidad para mostrar quiénes somos hoy como marca y cómo ha evolucionado nuestra visión creativa”, aseguró Lozano durante la apertura del evento.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

Actualmente, la empresa cuenta con producción propia en Cali, más de 30 colaboradores y cuatro tiendas físicas en Colombia ubicadas en Cali, Bogotá y Barranquilla. Su participación en Colombiamoda Miami forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer vínculos con compradores internacionales y ampliar su posicionamiento en Estados Unidos.

La tercera edición de Colombiamoda Miami también evidencia cómo Inexmoda ha intensificado en los últimos años su estrategia de internacionalización de la industria nacional. Luego de experiencias desarrolladas en Nueva York y Miami, la organización busca posicionar la moda colombiana no solo como una expresión creativa, sino como una industria capaz de competir globalmente en segmentos de valor agregado.

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, aseguró durante la inauguración que la consolidación de esta plataforma responde a una visión de largo plazo para fortalecer la presencia de las marcas colombianas en mercados internacionales.

“El talento colombiano está llegando con mayor diferenciación, una identidad más sólida y propuestas empresariales más estructuradas”, afirmó el directivo, quien destacó además el crecimiento de marcas que hoy combinan diseño, sostenibilidad y visión comercial.

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Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

El contexto de Miami no es al azar. La ciudad se ha convertido en una puerta de entrada estratégica para firmas latinoamericanas interesadas en conectar con compradores internacionales, celebridades, inversionistas y medios especializados. Además, el evento coincide con la celebración de Swim Week Miami, una de las temporadas comerciales más importantes para la industria de moda resort y beachwear, segmentos en los que Colombia ha ganado reconocimiento internacional durante la última década.

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Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

Más allá de los desfiles, Colombiamoda Miami 2026 refleja una transformación en la manera en que las marcas colombianas entienden la internacionalización. Ya no se trata únicamente de exhibir productos en vitrinas globales, sino de construir narrativas de marca, establecer redes comerciales y posicionarse dentro de un mercado altamente competitivo donde el diseño latinoamericano busca ganar espacio con identidad propia.