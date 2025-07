Laura Tobón es una de las figuras más versátiles e influyentes en Colombia. Con una trayectoria que inició en el modelaje a una edad temprana, Laura ha cultivado una carrera que trasciende las pasarelas y la televisión para consolidarse como empresaria, creadora de contenido y referente de empoderamiento femenino.

Su presencia constante en grandes producciones televisivas, sumada a la creación de su propia marca de moda y su incursión en el ámbito del emprendimiento, la han posicionado como un modelo a seguir para nuevas generaciones de mujeres en Colombia. SEMANA conversó con ella a propósito de su debut en Colombiamoda y su pasarela en el Palacio de Cultura en Medellín.

Laura Tobón debutará con su marca Sea Salt en un pasarela junto a Juan Pablo Socarrás en Colombiamoda | Foto: Manuela Gallego

SEMANA: ¿Cómo nació el sueño de Sea Salt?

Laura Tobón: Nace desde la necesidad de tener algo propio, un proyecto creativo ligado a la moda, algo diferente a lo que hago en entretenimiento y redes sociales. Desde muy pequeña trabajé con vestidos de baño y en algún momento le dije a mi esposo que quería tener mi propia marca. Así nace Sea Salt, justo al mismo tiempo que Lucca, mi hijo, porque mientras estaba embarazada de tres meses, hicimos las primeras fotos de la marca.

Los dos tienen tres años ya.No ha sido fácil, ha sido un proceso de lágrimas, esfuerzo y dejar muchas cosas que me encantan para enfocarme en la marca. Mi esposo ha sido mi mentor y mano derecha, y también tengo unas socias maravillosas. Emprender es un trabajo diario en el que hay que estar encima de todo, desde las tiendas hasta los talleres y el bienestar de las personas que trabajan con uno. Ahora, como mamá, es una responsabilidad enorme, pero es hermosa.

SEMANA: En Colombiamoda, su marca presentará la colección Lola Baila Descalza. ¿Quién es Lola?

L.T.: Por primera vez, Sea Salt llega a Colombiamoda con una pasarela que no es solo moda, sino que cuenta una historia impresionante, en colaboración con el diseñador Juan Pablo Socarrás, un maestro en contar historias desde el amor.Lola es una mujer libre, empoderada y llena de amor que simboliza la mujer latina. El nombre “Lola” tiene una conexión muy personal conmigo, porque así me decían en el colegio y mis amigas me siguen diciendo Lola. Además, Juan Pablo Socarrás cuenta la historia de dos mujeres llamadas Lola Fernández y la Chunga, quienes bailaban descalzas y expresaban sus emociones pintando el suelo con sus pies. Queríamos mezclar esa historia con mi personalidad; yo soy famosa porque no sé bailar (risas), pero me encanta y me hace sentir libre y empoderada, eso quiere transmitir la colección y el show. Es una celebración de la latinidad, la felicidad y el amor propio.

SEMANA: Su marca además dará un gran salto y se lanzará a la línea de ready to wear. ¿Qué nos puede contar sobre la paleta de colores, textiles y el trabajo con mujeres artesanas?

L.T.: Esta colección transita entre blancos y negros, con tejidos elaborados totalmente por artesanas, construidos sobre encajes delicados que evocan el drama y la elegancia del flamenco. Busca narrar historias de tradición, empoderamiento y belleza esencial. Es la primera vez que Sea Salt muestra una gran faceta ready to wear, gracias a la colaboración con Juan Pablo Socarrás, que ha entendido muy bien nuestro ADN. Él propuso hacer una sinergia en la que se mezclan prendas de baño con túnicas tejidas, vestidos, pareos, pañoletas, todo bajo su mirada artística y con detalles que las artesanas Sea Salt le aportan, como lentejuelas y otros elementos.

Laura Tobón. Bogotá Julio 15 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

SEMANA: Además de su debut en Colombiamoda, recientemente la vimos en Cannes y luego en una gran pantalla de Times Square en Nueva York. ¿Qué significa para usted el éxito?

L.T.: Para mí, la gente que más me conoce, mi familia y amigos, saben que me encanta soñar con los pies en la tierra. Soy muy feliz cumpliendo metas y poder compartir esos logros con quienes amo. Lo hago para ver la sonrisa de mi familia y para inspirar a las personas que me rodean. Mi hijo Lucca es mi motor, por él quiero seguir conquistando retos y venciendo miedos, porque sé que nada es imposible. Para mí el éxito es cumplir sueños con amor y propósito.

SEMANA: Hablando de Lucca, ¿cómo define su maternidad? ¿Cómo ha logrado el equilibrio con su trabajo?

L.T.: Mi maternidad la puedo definir como perfectamente imperfecta. Ser mamá es lo más retador y bello a la vez. Quiero hacerlo todo bien para él, pero sé que la perfección absoluta no existe. La conexión que tenemos es increíblemente especial porque él forma parte de mí. En cuanto al equilibrio, cuando trabajo, estoy concentrada trabajando, y cuando estoy con Lucca, estoy completamente para él y estoy totalmente presente. A veces lo llevo conmigo a eventos, porque en esta edad es fundamental ese tiempo para él y para mí. He aprendido a triplicar mi energía para equilibrar la maternidad y mi carrera. Lucca es igualito a su papá en aspecto, pero tiene mi personalidad. A veces muestra su “irreverencia” conmigo, y eso me permite conectar con mi niña interior. Gracias a él he aprendido a mostrarme tal cual soy, sin miedo. Además, cuento con una red de apoyo maravillosa con mi mamá, hermanas, papá y suegros, que han sido claves para balancear todo.

SEMANA: Usted menciona a su esposo, Álvaro Rodríguez, quien en los últimos días ha dado de qué hablar luego de participar en el pódcast Los hombres sí lloran, dirigido por Juan Pablo Raba. ¿Cómo está recibiendo él toda esa atención? ¿Usted cómo recibe la apertura que ha mostrado frente a temas como la salud mental?

L.T.: Cuando él participó en el pódcast, al principio no sabía qué esperar, pero estoy feliz de que haya hablado sin tabúes. Álvaro es una persona noble y caballerosa, y nosotros hablamos mucho de negocios, pero hablar de emociones nunca fue fácil para él.

Durante el posparto, él presentó síntomas de depresión, que muchos no saben que también puede afectar a los hombres. Eso cambió mucho nuestra dinámica y nos tocó buscar ayuda profesional.Su valentía para compartir eso es admirable y ha generado reacciones variadas, pero ha ayudado a que otros hombres sientan que no están solos.

Él no llora mucho, pero acompaña y sostiene a otros. Su sinceridad nos ha fortalecido como pareja y estamos viendo un cambio positivo en la forma de hablar de nuestras emociones en pareja. Ahora hablamos abiertamente en lugar de guardar todo. Eso mejora la confianza y la conexión. Álvaro y yo hemos aprendido a expresarnos mejor, meditar juntos y resolver las diferencias con más amor y paciencia. Es hermoso ver cómo el diálogo sincero ha fortalecido nuestro amor y nuestra familia.

SEMANA: Usted además está al frente de otro proyecto familiar dirigido a influencers, ¿de qué se trata?

L.T.: Es una agencia que se llama Matiz y la conformamos mi mamá, mi hermana, mi prima y yo. Trabajamos con talentos de moda, lifestyle y belleza, les ayudamos a construir un camino auténtico. Hoy es fácil querer ser influencer, pero hacerlo bien es otro cuento. Queremos guiar a las chicas con honestidad, no solo por beneficio, sino por su felicidad y crecimiento real. La agencia tiene alrededor de cinco años y ha sido un proyecto familiar hermoso, en el que cuidamos mucho a las chicas para que no cometan los errores que cometimos nosotras.

SEMANA: ¿Cuál es su lenguaje del amor?

L.T.: El amor es todo para mí, rige mi alma, corazón y cabeza. Sin amor no somos nada. Mi lenguaje del amor es una caricia y una sonrisa; amo ver a las personas sonreír y sentir esa conexión que genera esa alegría simple.

SEMANA: Finalmente, ¿qué le diría a su niña interior?