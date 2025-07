Laura Tobón rompió el silencio y reaccionó a palabras de su esposo; destapó detalle sobre su hijo: “Un nudo en la garganta”

“ Escuchar a mi esposo decir que le daba vergüenza llorar, me dio un nudo en la garganta y no por él, me acordé de mi papá, de mi abuelo y de verdad pensé en mi hijo; valoré tanto la honestidad de Álvaro. Pensar que mi hijo ahora tiene la posibilidad de aprender desde temprano que los hombres también lloran, también van a terapia, también tienen miedo, también se caen y se levantan más sabios… Soy una mamá que quiere que Lucca crezca con masculinidades más simples, consientes y empáticas, que entienda que la fuerza no está en aguantarlo todo”, dijo.

“Yo lo escuché y sentí de todo, pero les juro que lo que más sentí fue orgullo, porque lo que dijo no fue de débil, fue de valiente. Pensar que el hombre aguanta, que no se quiebra, que siempre tiene el control, que no se pone sensible, que todo lo puede solo, enferma. Se aíslan y enferman por dentro, lo peor es que se heredan. Escucharlo hablando así me deja tranquila, porque no lo estaba haciendo solo por él, lo estaba haciendo por Lucca, para que no tenga que crecer sintiendo que tiene que reprimir lo que lo hace humano para poder ser hombre”, afirmó.