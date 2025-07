Esposo de Laura Tobón se sinceró sobre su relación con la presentadora: “Esta vieja por qué va a querer estar conmigo”

Uno de los temas que más ha llamado la atención fue el de su relación con Laura Tobón. Al respecto, el empresario aseguró: “ Yo sentía que Laura estaba conmigo por el simple hecho de que es una persona exitosa. Porque Laura es muy bonita, ella es exitosa. Entonces, si yo no soy exitoso, esta vieja por qué va a querer estar conmigo. Siempre tengo que estar impecable, siempre tengo que estar bien vestido, bien presentado, hablar bien. Porque, si no, ella para qué quiere estar conmigo”.

Sobre su relación con la reconocida presentadora, el empresario también aseguró que tuvieron que tomar terapia de pareja. “Yo iba a la terapia de pareja para contarle lo mamona que era mi esposa y que no me entendía. Yo me di cuenta de que estaba intentando culpar a un tercero”. Durante la conversación con Juan Pablo Raba, Álvaro confesó que fue diagnosticado con un cuadro de depresión severo.