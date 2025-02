Esposo de Laura Tobón confesó enfermedad que puso en el limbo su matrimonio; terminaron en terapia de pareja

Juntos, han formado una pareja sólida que se ha destacado no solo por su éxito profesional, sino también por su apoyo mutuo. Sin embargo, en los últimos años , la vida de Laura se vio marcada por una situación difícil cuando su esposo empezó a atravesar por un diagnóstico psiquiátrico que afectó sifgnificativamente su relación.

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, habló de su salud mental

“Empecé a pelear mucho con Laura y yo soy embobado con ella. Entonces dije ‘¿por qué peleo tanto?' y ella un día me dijo ´¿Tu por qué estás así, qué pasa?´. Entonces yo le dije, vamos a terapia de pareja", mencionó el empresario en primera instancia.

Luego, aseguró que, aunque la terapia era para los dos, la profesional se fijo en lo que él tenía que tratar primero: “Empezamos a hablar y me di cuenta de que en las sesiones hablaba de todo menos de Laura y la señora me dice: ‘Mira, es que yo tengo un amigo que es psiquiatra’, y yo le dije: ‘Mire señora respéteme’”, añadió.

La psicóloga que lo estaba tratando le dijo que ella no podía medicarlo, por lo que le aconsejaba ir con el psiquiatra. Tiempo después de pensarlo y conversarlo con su esposa, tomó la decisión de ir, aunque no estaba muy convencido de que era lo adecuado para solucionar sus problemas de pareja.

“Llegué allá y el tipo me pareció súper simpático y empezamos a hablar y tomaba notas [...] Al final me dice, tienes una depresión severa y tienes que tomarte una pastillita. Entonces yo, rechazando esto, sobre todo sentirse débil, que no es suficiente o que es poca cosa para ese tema”, agregó.