Laura Tobón destapó problemas dentro de su matrimonio con Álvaro Rodríguez: “No fue fácil”

Contexto: Laura Tobón presentó al nuevo miembro de su familia y revela que este personaje no es colombiano

Laura Tobón reveló que tuvo que ir a terapia de pareja

Aunque, a juzgar por las publicaciones que comparten en redes sociales, Laura y Álvaro no tendrían muchos problemas, la realidad es que pasaron por una fuerte crisis matrimonial que los obligó a buscar ayuda profesional.

Manifestó que, aunque no fue una situación fácil de afrontar, ella y su esposo te tomaron muy en serio as recomendaciones de los profesionales y l ograron entender algunas situaciones que estaban generando discusiones y problemas de convivencia.

“No fue fácil, pero hoy estamos en un gran momento. Algo que aprendí es que no se trata de cambiar al otro, yo llegue a terapia pensando ‘yo estoy aquí para que él entienda mi punto’ pero me di cuenta de que todos en general tenemos nuestros propios traumas y nuestras propias historias y que, a veces proyectamos nuestras inseguridades en la relación en la que estamos”, explicó.

Añadió: “Aprendí que tenía que mirar hacia adentro y trabajar en mi primero. Entendí que comunicar no es solo hablar, la terapia me enseñó a verdaderamente, escuchar, hacer pausas y expresar como me siento sin culpar al otro. Cuando ambos nos estamos expresando desde la empatía, todos los problemas se sienten mucho más manejables”.