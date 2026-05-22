En un momento en el que la industria de la moda parece debatirse entre el lujo inaccesible y el consumo rápido, la llegada de Flabelus a Bogotá plantea una conversación distinta.

La firma española, que inauguró oficialmente su segunda tienda en Colombia, el pasado martes 19 de mayo, no se presenta únicamente como una marca de zapatos: intenta posicionarse como un universo estético y emocional construido alrededor de la artesanía, la literatura y la identidad cultural.

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Melissa Jaramillo, cofundadora de Vístete de Colombia junto a Beatriz de los Mozos, fundadora de Flabelus. Foto: Flabelus

Fundada en 2020 por Beatriz de los Mozos, Flabelus nació en plena pandemia, un momento poco convencional para lanzar una empresa de moda.

Sin embargo, la marca encontró rápidamente un nicho internacional al reinterpretar la alpargata tradicional española desde un lenguaje contemporáneo, mezclando referencias literarias, colores intensos y siluetas que se mueven entre la nostalgia y el diseño funcional.

La apertura en Bogotá hace parte de una expansión que, en apenas cinco años, llevó a la empresa a tener presencia en más de 120 países y una red de más de 700 puntos de venta multimarca.

A esto se suman 42 tiendas propias y una proyección que apunta a superar las 50 aperturas en 2026. Ciudades como Madrid, París, Londres, Nueva York, Miami, Lisboa, Berlín, Ciudad de México, Lima y ahora Bogotá hacen parte del mapa internacional de la marca.

Sobre la nueva apertura, De los Mozos aseguró que “Colombia siempre ha sido un mercado muy especial para nosotros. Compartimos una sensibilidad común por el diseño, el color, la artesanía y la creatividad“.

El evento en la capital colombiana contó con la presencia de referentes en el mundo de la moda como Helena Fadul, Vanessa Rosales, Silvia Restrepo, Melissa Jaramillo, Ana Beliza Mercado, Amalia Andrade, Loren Barake, entre otras personalidades.

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Ana Beliza Mercado, diseñadora, editora de moda y directora creativa. Foto: Flabelus

Aunque el crecimiento financiero ha sido uno de los aspectos más comentados dentro del sector, el caso Flabelus resulta interesante porque combina métricas de escalabilidad con una narrativa casi artesanal.

Según cifras de la compañía, pasó de facturar 1.6 millones en 2022 a proyectar cerca de 80 millones para 2026. En un mercado saturado de marcas digitales efímeras, la empresa española apostó por un modelo híbrido que integra retail físico, comercio electrónico y wholesale.

El corazón del proyecto sigue siendo el producto. Flabelus trabaja con fabricación propia en España y defiende la idea de una producción más controlada, alejada del sobrestock y las dinámicas aceleradas del fast fashion. Sus zapatos utilizan telas transpirables, suelas de caucho reciclado y técnicas de costura manual que buscan diferenciarse desde la comodidad y la durabilidad.

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Con tiendas en ciudades como Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México, Flabelus, la marca española inauguró un nuevo espacio en Bogotá consolidando su apuesta por el mercado latinoamericano. Foto: Flabelus

Dentro de sus líneas más reconocibles aparecen las siluetas Mary Jane, Slipper y Pierre, además de Cinderella, una colección inspirada en el concepto barefoot y estudiada por el Instituto de Biomecánica de Valencia por su enfoque ergonómico. La marca también comenzó a expandirse hacia accesorios, ropa y colecciones cápsula.

Pero quizás el elemento más singular de Flabelus no está en la estructura comercial sino en la manera en que construye relato. Cada año la marca desarrolla un universo narrativo inspirado en personajes literarios o de ficción: Alicia, Mulan, Sissi o Dorothy funcionan como ejes conceptuales de campañas y colecciones.

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La nueva tienda en Bogotá queda ubicada en la calle de los Anticuarios. Foto: Flabelus

Esa dimensión narrativa ha sido clave para conectar con un consumidor muy específico. La empresa identifica a su clienta principal como una mujer entre los 25 y 34 años, interesada en diseño, cultura, viajes y sostenibilidad. Según sus propias cifras, el 92 % de su audiencia son mujeres.

En paralelo, Flabelus también construyó un ecosistema aspiracional respaldado por celebridades e influenciadoras internacionales como Alexa Chung, Chiara Ferragni, Billie Eilish, Kelly Rutherford y la colombiana Laura Tobón. Sin embargo, a diferencia de otras marcas construidas exclusivamente desde el marketing digital, Flabelus insiste en la experiencia física: pop-ups, eventos y tiendas concebidas como espacios inmersivos hacen parte de su estrategia de expansión.

Beatriz de los Mozos trabajó como abogada en Madrid y Londres y posteriormente lideró equipos comerciales en el sector tecnológico entre Londres y Singapur. Foto: Flabelus

Otro aspecto que atraviesa el discurso de la empresa es el liderazgo femenino. La compañía asegura que el 98 % de su estructura laboral está integrada por mujeres y que impulsa políticas de igualdad salarial, licencias de maternidad extendidas y promoción de liderazgo femenino. Más allá del discurso corporativo, el tema tiene un peso particular porque la historia de la propia Beatriz de los Mozos se convirtió en parte del relato de marca.

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Laura Anzola, host del podcast La Lupa, Michelle Yidios, empresaria y periodista, Paula Mendoza, diseñadora de joyas. Foto: Flabelus

Antes de entrar al mundo de la moda, Beatriz de los Mozos trabajó como abogada en Madrid y Londres y posteriormente lideró equipos comerciales en el sector tecnológico entre Londres y Singapur. Ese tránsito entre derecho, tecnología y diseño terminó moldeando una marca que mezcla sensibilidad estética con una visión empresarial agresiva y global.

La llegada de Flabelus a Bogotá en plena calle de los Anticuarios junto a marcas como Pepa Pombo ocurre en un momento en el que varias marcas europeas están mirando hacia América Latina como un mercado estratégico.