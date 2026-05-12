Bogotá Fashion Week 2026: La moda se toma la capital

Bogotá vuelve a convertirse en el epicentro de la moda latinoamericana con el inicio de Bogotá Fashion Week 2026, evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá que se desarrolla del 12 al 14 de mayo en Ágora Bogotá Centro de Convenciones. La edición 2026 reúne a más de 145 diseñadores y marcas nacionales en una programación que combina 28 pasarelas, espacios de networking, ruedas de negocio y conversatorios especializados sobre sostenibilidad, innovación y proyección internacional de la industria textil. Diseñadores consolidados y talentos emergentes presentan propuestas en categorías como ready-to-wear, joyería, swimwear, cuero, accesorios y streetwear, consolidando a la capital colombiana como una de las plataformas creativas más importantes de la región.

Además de las pasarelas encabezadas por nombres como Kika Vargas, quien inauguró oficialmente el evento con su colección SS/Resort 27, Bogotá Fashion Week también apuesta por fortalecer el negocio de la moda colombiana a través de encuentros entre compradores internacionales, prensa especializada y empresarios del sector. La muestra comercial y la Tienda Multimarca permiten que visitantes y compradores conozcan de cerca el trabajo de marcas independientes con potencial de exportación. Paralelamente, la agenda académica incluye conversatorios sobre moda sostenible, economía creativa y nuevas narrativas de diseño, temas que hoy marcan la conversación global de la industria. Con esta edición, Bogotá Fashion Week reafirma su intención de posicionar a Colombia como un referente de diseño de autor y creatividad en América Latina.

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Kika Vargas regresa a las pasarelas después de 10 años, será la encargada de abrir Bogotá Fashion Week 2026 Ver más Bogotá Fashion Week 2026: fechas, lugar y la lista de diseñadores confirmados Ver más

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Kika Vargas deslumbró en la inauguración de Bogotá Fashion Week 2026

La diseñadora colombiana Kika Vargas regresó a las pasarelas nacionales después de una década para abrir oficialmente Bogotá Fashion Week 2026. Con una propuesta cargada de siluetas arquitectónicas, dramatismo y referencias artísticas, la creadora reafirmó por qué es una de las figuras latinoamericanas más influyentes de la moda contemporánea.

La inauguración de Bogotá Fashion Week 2026 tuvo uno de sus momentos más esperados del evento con la pasarela de Kika Vargas, quien volvió a desfilar en Colombia después de diez años de consolidar su nombre en la escena internacional. El desfile se realizó en el espacio cultural Kinder y marcó el inicio oficial de la novena edición del evento liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí, la diseñadora presentó su nueva colección SS/Resort 27, una propuesta que mezcló estructuras volumétricas, estampados ilustrados a mano y una narrativa inspirada en distintas etapas creativas de su marca. Las modelos aparecieron en escena con vestidos escultóricos, mangas sobredimensionadas y piezas de alta costura que jugaron con el dramatismo visual y la feminidad contemporánea, sello característico de la creadora bogotana.

Reconocida por llevar el diseño colombiano a mercados de lujo internacionales, Kika Vargas ha construido una carrera destacada tras estudiar Bellas Artes en Chicago y especializarse en moda en el Istituto Marangoni de Milán. Además de trabajar para la firma italiana Missoni, la diseñadora fue finalista del prestigioso Premio LVMH en 2021, considerado uno de los reconocimientos más importantes para talentos emergentes de la industria global. Sus colecciones actualmente tienen presencia en boutiques y retailers de lujo alrededor del mundo, mientras su marca continúa impulsando procesos artesanales y empleo femenino en Colombia. Su regreso a Bogotá Fashion Week no solo simbolizó una vuelta a casa, sino también la consolidación de una propuesta estética que hoy posiciona a la moda colombiana en el radar internacional.

Pasarela 1 BFW

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